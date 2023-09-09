اِعرف كام حسب طبيعة المشروع | شروط قروض صندوق التنمية المحلية

كشفت وزارة التنمية المحلية، عن شروط الحصول علي قرض صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة.

أوضحت الوزارة أنه للحصول على قرض صندوق التنمية المحلية، يتم التقديم في مقرات الصندوق في الوحدات المحلية بالمحافظات و يبلغ عدد 1445 وحدة علي مستوي الجمهورية.

ويقدم الصندوق تمويلا للمواطنين لبدء مشروعهم وأفكارا للمشروعات ومساعداتهم في دراسات الجدوى للمشروعات واعطائهم تسهيلات لإنجاح المشروع وتسويق منتجاتهم.



وتتراوح القروض من5 الي 60 الف جنيه.

ويقدم الصندوق تسهيلات للمواطنين حيث انه عند الالتزام في السداد و التوسع في ذات المشروع بطلب اعتماد و إضافة الرسوم الإدارية فيتم منح المقترض فائدة 4%.



_ المشروعات المنزلية و تربية الماعز من 5 الي 10 الاف جنيه .

_ مشروعات تربية الأغنام من7 الي 15 ألف جنيه.

_ مشروعات تسمين العجول من 15 الي 25 الف جنيه.

- المشروعات الاخري التي يقرضها الصندوق 60 الف جنيه.

-يمنح صندوق التنمية المحلية فائدة 6% و تتضمن الرسوم الإدارية وتكون متناقصة .

- و فترة سماح دورة كاملة من المشروع ، ولا يتم دفع أقساط القرض إلا بعد التأكد من عمل المشروع ونجاحه .

-اما لذوى القدرات الخاصة والمتحررين من الأمية فيمنحهم صندوق التنمية المحلية فائدة 4%.