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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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90 شهرا للملاكي.. احصل على سيارة بتقسيط مريح شامل أصحاب المعاشات

قرض بنك ناصر للسيارات
قرض بنك ناصر للسيارات

يعرض موقع “صدى البلد”، خطوات الحصول على قرض سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، لأصحاب المعاشات والمرتبات، لتسهيل عملية الحصول على القرض.
ويبحث المواطنون عن كافة التسهيلات التي من بينها تقديم قروض ميسرة للمواطنين وخاصة أصحاب المعاشات، والتي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي.

قرض بنك ناصر للسيارات

يشترط أن يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى (7.5) سنة, ونسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى (11) %, أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العـــــائد (11.7) %, و الحد الأدنى لمقدم السيارة (25)% وتوجد مصاريف إدارية (1)​% يتم سدادها نقداً .

شروط التمويل من بنك ناصر للسيارات

 

سداد (25) % من عرض السعر كمقــــدم للســـيارة . ​

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك ناصر للسيارات

  1. الرقم التأميني لطالب التمويل ( للعملاء الجدد لفتح الحساب ) .
  2. صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل .
  3. إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة .
  4. بيان مفردات الدخل ( مرتب / معاش ) لطالب التمــــويل .
  5. عرض سعر  للسيارة (جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين ) لم يمض على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها ( مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة )
  6. مدة التمويل من قرض بنك ناصر للسيارات
  7. 90  شهرا للسيارات الملاكي .
  8. 60  شهرا لسيارات المعاقين .
     

إجراءات الحصول على القرض


​أصحـــــــــــاب المرتبــــات:

 يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط  لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلى الحظر على السيارة بالإضافة إلى أحد الضمانات التالية:-

تقديم ضامن تحت الطلب ( من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) بشرط أن يغطى المرتب قيمة القسط الشهري ويتم تقديم المستندات التالية:-

  1. بيان بالرقم التأميني
  2. صورة بطاقة الرقم القومي
  3. بيان مفردات الدخل ( مرتب )

أصحـــاب المعــــــاشات:

يتم تحــويل المعاش أو قيمــــة القسط  لطالب التمويل بالإضافة إلى التأمين على حيــــــــــاة طــــــــــــالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيـــــارة .

العاملون بالقطاع الخاص أو المهــــن الحرة:  

  1. يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة بالإضافة إلي أحد الضمانات التالية :-
  2. حال سداد طالب التمويل  25 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب ( طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام )  بشرط أن يغطى مرتب كل منهم على حده قيمة القسط الشهــــري.
  3. حال سداد طالب التمويل  50 % من قيمة عرض السعر السيارة ( المبلغ المسدد نقداً) يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب ( طالب التمويــــل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام ) عند طلب البنك بشرط أن يغطي قيمة القسط الشهري .

جميع فئات العملاء

أ - تجميد وديعة بالبنك  على النحو التالي :-

  1. تجميد وديعة  تعادل 60  % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بإحدى شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلى الحظر على السيارة .
  2. حال تجميد وديعة تعادل  75  % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة .
  3. حال تجميد وديعة تعادل  100  % من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين وكذا إعفاؤه من الحظر على السيارة.
  4. يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75 % من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد وكذا حق البنك في الرجوع عليها كلياً أو جزئياً على أن يتم المصادقة على صحة توقيعات البنك المصدر لها بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية وذلك عن طريق شركات التأمين المتعاقدة مع البنك بالإضافة إلي الحظر على السيارة.

​ب - الأوعية الاستثمارية بالبنوك التجارية الأخرى.​

تقدم البنوك عددا من الخدمات المصرفية كالقروض الحسنة دون فوائد ولفترة سداد تصل في بعض الأحيان إلى خمس سنوات.

قرض أصحاب المرتبات والمعاشات من بنك ناصر


  1. يوفر بنك ناصر قرض حسن وذلك لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف إدارية قليلة، وتسدد على أقساط شهرية لمدة 3 سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

  2. ويتم تقديم القرض الحسن إما بضمان المرتب والذي يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 3 سنوات كما يلزم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

  3. وفي حال الحصول على القرض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 20 عاما، مع تحويل القسط أو المرتب على البنك.
  4. وفى حال الاقتراض بضمان المعاش والمعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك وفى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن "سارية".

- تقديم الرقم التأمينى للمقترض والضامن والمستفيد.

قرض وزارة الأوقاف

كما توفر وزارة الأوقاف للعاملين بها أو العاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال إمكانية الحصول على قرض وفق ضوابط معينة ومحددة حيث يتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض، حيث يتم سداد قيمة هذا القرض على 60 شهرًا.

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