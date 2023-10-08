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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو محتاج شغل .. فرص عمل في بنك مصر | اعرف الشروط

بنك مصر
بنك مصر

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتباً مادياً ثابتاً وأيضًا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

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تفاصيل فرص عمل بنك مصر 2023 

وتوفر البنوك فرص عمل ووظائف شاغرة للشباب الخريجين ومن بينها بنك مصر الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل مقاره بمختلف المحافظات ، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.


تخصصات فرص عمل بنك مصر


وتتوافر فرص عمل فى وظيفة وظيفة مسئول تأمين (مناطق) - "قطاع الأمن" للعمل ضمن فريق البنك في العديد من المحافظات.

مهام فرص عمل بنك مصر 2023

وأوضح بنك مصر المهام والمسؤوليات الوظيفية المتقدم للحصول على الوظيفة المتاحة عبر حسابه الرسمي على موقع LinkedIn، والتي تتضمن ما يلي :-

- القيام بكافة الأمور المتعلقة بتأمين فروع ومقار البنك طبقاً للوائح والتعليمات المنظمة

شروط فرص عمل بنك مصر 2023

- يشترط للتقديم على وظائف بنك مصر مؤهل عال مناسب

- كما تشمل الشروط عدم وجود أقارب يعملون حالياً في بنك مصر حتى الدرجة الرابعة

أماكن العمل بوظائف بنك مصر 


- تتوافر فرص عمل بنك مصر فى جنوب الدلتا

- كما تتوافر أيضا الوظائف المعلنة من بنك مصر فى شرق الدلتا

- وتشمل الفرص المتاحة فى القناه

- ويمكن أيضا للراغبين فى للتقديم على فرص عمل بنك مصر  في محافظة سيناء

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- وتتوافر وظائف بنك مصر المعلنة فى محافظة البحر الأحمر

- كما تتوافر فرص العمل أيضا فى  أسوان

- وتتوافر فرص عمل بنك مصر أيضا فى محافظة أسيوط

- ويمكن لأبناء محافظة الدقهلية التقديم أيضا على وظائف بنك مصر 

- كما تتوافر فرص عمل بنك مصر فى محافظة كفر الشيخ
 

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طريقة التقديم علي وظائف بنك مصر 2023
 

ويمكن للشباب الراغبين فى الحصول على فرص عمل داخل البنوك يمكنهم التقديم على وظيفة مسئول تأمين (مناطق) - "قطاع الأمن" في بنك مصر 2023 إلكترونيًا علي موقع البنك. 

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