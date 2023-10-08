لو معاك ماجستير.. وظائف جديدة في بنك القاهرة |تعرف عليها

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .

فرص عمل بنك القاهرة



وتوفر البنوك فرص عمل و وظائف شاغرة للشباب الخريجين ومن بينها بنك القاهرة الذي أعلن عن حاجته لموظفين داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.



تخصصات فرص عمل بنك القاهرة



وتتوافر فرص عمل فى وظيفة Enterprise Architect للعمل ضمن فريق البنك.

المهام والمسئوليات الوظيفية



وهناك مجموعة من المهام التي سيقوم بها الملتحق بالوظيفة المعلنة داخل بنك القاهرة وتتضمن مايلي :-

- تشمل المهام يصوغ بنية المؤسسة وخريطة طريق تكنولوجيا المعلومات التي تتوافق مع التوجه الاستراتيجي التنظيمي وسياق التكنولوجيا واحتياجات العمل.

- كما تتضمن المهام قيام المتلتحق بتوفير الريادة في مجال التكنولوجيا والمجال لتطوير حل أعمال مقنع

- يعمل مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين والشركاء وبائعي المنتجات لصياغة بنية تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى استراتيجيات الخدمة

- مواءمة متطلبات العمل من خلال توفير القيادة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير حلول تتضمن تقنيات ومنصات وتطبيقات متعددة

- توفير إرشادات البنية المؤسسية، والاتصال مع أصحاب المصلحة وتوصيل المفاهيم التقنية بوضوح ودقة.

- كما تتضمن المهام تحديد وإنشاء وصيانة النماذج المعمارية التي تعكس بدقة تصميم وتفاعلات المنتجات والخدمات

- وتشمل المهام يحدد ويوصي بالحلول والمنتجات والخدمات لدعم أهداف العمل والمتطلبات الفنية.

- يوفر خطة لتكامل أنظمة وتقنيات متعددة ويوفر الإشراف أثناء التنفيذ

- تحديد وإدارة وتخطيط معالجة الديون الفنية والمعمارية عبر المنظمة.

- التعاون مع القادة الفنيين وفرق التطوير لضمان أن تكون خطط العلاج قوية، ويمكن تسليمها في الوقت المناسب، وتتوافق مع خريطة الطريق المستقبلية للمؤسسة.

- تحديد الحل الأفضل مع الأخذ في الاعتبار البنية المستهدفة والمناظر الطبيعية AS-IS و(عند الحاجة) توقع قبول التنازل لتحقيق الأهداف قصيرة المدى.

- البحث المستمر عن التقنيات الحالية والناشئة واقتراح التغييرات عند الحاجة.



المؤهلات والخبرات المطلوبة



- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلنة حاصل علي بكالوريوس في علوم الكمبيوتر/الهندسة أو درجة التكنولوجيا ذات الصلة.. درجة الماجستير هي ميزة إضافية.

- أن يكون الحد الأدنى 5+ سنوات في هندسة المؤسسات / الحلول