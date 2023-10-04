وزارة الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية.. تفاصيل

قامت وزارة الشباب والرياضة بتوفير العديد من الوظائف الخالية في شركات القطاع الخاص المختلفة، للشباب الباحثين عن فرص العمل على مستوى الجمهورية سواء من الذكور أو الإناث، إذ تُعلن باستمرار عن تلك الفرص عبر صفحتها على «فيس بوك»

وفي السطور التالية تفاصيل فرص الوظائف الخالية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بازوكا أند شوكلت

وتوفر الشركة عبر اليوم التوظيفي المفتوح عدد 8 من فرص الوظائف الخالية للعمل في السويس، والتي تضمن الآتي:

- وظائف خالية لـ مدير مطعم

- وظائف خالية لـ مساعد مدير مطعم

- وظائف خالية لـ مشرف وردية

- وظائف خالية لـ مشرف مطبخ

- وظائف خالية لـ متدرب اداري بالمطعم (M.T )

- وظائف خالية لـ منسق علاقات عملاء بالمطعم (GRO)

- وظائف خالية لـ عضو فريق مطعم (خريجين أو طلبة)

- وظائف خالية لـ فني صيانة

متطلبات الوظائف الخالية تُحدد الشركة عددًا من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في الراغبين في التقديم لـ فرص الوظائف الخالية والتي تشمل التالي:

- جميع المؤهلات (طلبه وخريجين)

- يفضل خبرة في بمطاعم الفاست فود

- السن من 18 إلى 40 عامًا

- موقف واضح من الجيش

- حسن المظهر واللباقة

مميزات الوظائف الخالية يحصل المقبولين بفرص الوظائف الخالية على حقوق عدة وهى:

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

- بدل وجبة

- حوافز ومكافآت شهرية

- صرف زي للعمل

- فرص للترقي

- فرص للسفر لفروع الشركة خارج مصر

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي

- سكن للموظفين المغتربين أثناء فتره التدريب

طريقة التقديم لـ الوظائف الخالية يتعين على الراغبين في القتديم لـ فرص الوظائف الخالية ملء هذه الاستمارة، وحضور اليوم التوظيفي المفتوح، الذي من المقرر أن يُقام يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر 2023 من الساعة 11 صباحًا وحتى 4 مساءًا، في محافظه السويس- بجمعية شباب السويس الخيرية- شارع النمسا- أمام مول الصاوي أعلى محل الشريف للملابس- الدور الأول

وظائف خالية في «أرابياتا» وظائف خالية - صورة أرشيفية

تُقيم شركة «أرابياتا» يوم توظيفي مفتوح تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، توفر من خلاله عدد 15 فرصة وظائف خالية في هذه التخصصات:

- وظائف خالية لـ محاسب تكاليف

- وظائف خالية لـ محاسب مالى

