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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش: نسعى لتوفير فرص عمل مستقبلية للخريجين

الدمرداش يتابع القاعات
الدمرداش يتابع القاعات التدريسية بجامعة العريش

تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، شمال سيناء، مع العمداء الكليات   استعدادات الكليات لبدء الدراسة، وأكد ضرورة توفير مناخ دراسي ملائم، وتقديم كافة سبل الراحة للطلاب، وأهمية انتظام المحاضرات من اليوم الأول، مع حسن استقبال الطلاب وتعريفهم بالكلية وأقسامها وتوفير كل الدعم للطلاب.


 

وهنأ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أعضاء هيئة  التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب بالكليات ببدء العام الجامعي الجديد.
 

وأشار، إلى أهمية المشروعات القومية في عملية التنمية،  وإهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لتحقيق رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الدمرداش، أنه تم تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا إيمانًا بدور الجامعة بأهمية الأنشطة الطلابية. 

 

العملية التعليمية:


كما تابع رئيس الجامعة  القاعات التدريسية للتأكد من جاهزيتها لانتظام العملية التعليمية من اليوم الأول لبدء الدراسة.

وأكد أن الجامعة تسعى جاهده إلى تخريج خريج متميز قادر على مواكبة احتياجات سوق العمل محلياً ودولياً، لتلبية احتياجات عملية التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل مستقبلية للخريجين. 
 

وعلى جانب أخر، أكد رئيس الجامعة  على استعداد المدن الجامعية  لاستقبال الطلاب، ومشددا على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.
 

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العريش استعداد الكليات الدراسي القاعات

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