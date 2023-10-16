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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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لن تصدق مهارتها.. استخدام الكلاب في مواجهة غزو بق الفراش داخل بريطانيا|فيديو

لن تصدق مهارتها..استخدام
لن تصدق مهارتها..استخدام الكلاب في مواجهة غزو بق الفراش داخل

بق الفراش أصبح نوعا من الغزو الجديد والمميت على البشر في القرن الحادي والعشرين والذي لا تتم محاربته فقط في الفنادق بل أيضا في الطائرات والقطارات والمسارح ودور السينما والحانات والمطاعم في بريطانيا الآن أيضا وليس في فرنسا وحدها. 

ورصد تقرير لصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين دخول الحيوانات  الأليفة على خط المواجهة في مواجهة غزو بق الفراش بـ بريطانيا حيث تتمتع بمهارة عالية تتمثل في قدرتها على  تفتيش 100 غرفة في ساعة واحدة محددة أماكن الحشرات الصغيرة في غضون ثوانٍ.

وظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره بعد إبلاغ شركات مكافحة الآفات في المملكة المتحدة عن رؤية "زيادة كبيرة" في استدعاءات “بق الفراش” كلبة بالغة من العمر عامين تقوم بوظفيتها في التنظيف ثم تتنشق الكلبة ال ثم تبدأ منشغلة في شق طريقها حول الأثاث.

بق الفراش

فجأة، ودون سابق إنذار، خلال الفيديو توقفت الكلبة Fraggle عن الحركة، وأنفها يشير مباشرة نحو أحد أركان السرير حيث تم حددت هدفها، لكن لن تتحرك الكلبة مرة أخرى حتى يكافئها مالكها البالغ من العمر 46 عاما، والذي يقوم برمي كرة تنس صفراء تمسكها بسعادة في فمها وتبدأ في اللعب بها.

بالنسبة للكلبة، كل هذا مجرد لعبة، لكن بالنسبة لهيلين وزملائها، يعد هذا عملًا خطيرًا ومميتًا خط المواجه ضمنة في المعركة ضد غزو بق الفراش الذي يمتص الدماء في القرن الحادي والعشرين.

 ويلقي باللوم على زيادة البق في المملكة المتحدة على نمو حجوزات السفر والفنادق منذ الوباء، بالإضافة إلى درجات الحرارة الأكثر دفئًا على مستوى العالم، كما يُعتقد أيضًا أن الحشرات أصبحت أكثر مقاومة للمبيدات الحشرية.

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بق الفراش بريطانيا الطائرات

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