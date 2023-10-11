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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمسافرين إلى فرنسا.. نصائح من لدغات بق الفراش

بق الفراش
بق الفراش

بعد الانتشار الكبير لحشرة بق الفراش في فرنسا،  أصبح حماية صحة المسافرين  أمرا ضروريا، لمنع انتشار الأمراض والأوبئة .. لذلك نقدم بعض النصائح للمسافرين إلي فرنسا لحماية أنفسهم من بق الفراش .. وذلك حسب وزارة الصحة.

 

البق هو حشرة صغيرة بنية اللون يمكنها التنقل عبر وسائل مختلفة من بينها الملابس وحقائب السفر لتغزو الفراش داخل المنازل وفي الأماكن العامة، وتتغذى هذه الحشرة على امتصاص دم الإنسان مما يتسبب للشخص في حكة شديدة واضطرابات في النوم.

 

قبل السفر: استعمال حقيبة ذات ألوان فاتحة لتسهيل الكشف السريع لتواجد الحشرات
* تفضيل الحقائب المصنوعة من البلاستيك الصلب التي يسهل غسلها
* أخذ أكياس بيضاء ذات سعة كبيرة إن أمكن لعزل الملابس على سبيل المثال
* البحث وتوخي الحذر أثناء اختيار مكان الإقامة خلال السفر

خلال السفر والإقامة: القيام بمعاينة عامة للغرفة مع التحقق من الفجوات في الأثاث والستائر
* إجراء معاينة للسرير القيام بإزالة الملاءات( والأثاث المحيطي القريب)خزانة، مصابيح بجانب السرير، ستائر، ظهر اللوحات، وما إلى ذلك
* القيام بمراقبة العلامات السوداء الدالة على براز بق الفراش، آثار الجلد المتساقط من البق، آثار بيض صغير يشبه حبات الأرز الشفافة مع الانتباه لرائحة عفن إذا كان التفشي كبير

 

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نصائح ذهبية للوقاية من بق الفراش.. تعرف عليها

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حشرة صغيرة تسبب أضرارًا على الأطفال.. الإصابة بفيروس B أخطرها

* تجنب وضع الحقيبة أو أي أمتعة أخرى على رف الأمتعة أو على الأرض تحت السرير أو عليه
* ترك الأمتعة مغلقة، وبعيدا إن أمكن عن منطقة النوم و بلفها في أكياس بيضاء الكبيرة إن أمكن، مما يخلق حاجزا وقائيا
* تجنب تخزين المالبس والأشياءالأخرى في أدراج الخزانة
* وضع حقائب السفر في أكياس بلاستيكية كبيرة عند عدم استخدامها
* وضع الأحذية في الخارج ليالا على الشرفة على سبيل المثال
* تخزين المالبس المتسخة في أكياس بلاستيكية مغلقة

عند العودة : ترك الحقائب خارج المنزل مع القيام بتفريغ الأمتعة على أرضية فاتحة اللون عن بق الفراش مما يسمح بالمعاينة بدقة وبشكل منظم
* وضع المالبس في أكياس بلاستيكية مغلقة بإحكام قبل إدخالها إلى المنزل
* إفراغ محتويات الأكياس في أسرع وقت ممكن في الغسالة أو المجفف باستخدام درجة حرارة أعلى من 60 درجة مئوية ولمدة لا تقل عن 30 دقيقة لحرق” بق الفراش”
* يمكن أيضا استخدام المكواة لإبادة بيض بق الفراش أو الزاحف عن طريق كي المنسوجات
* إخراج أكياس القمامة إلى الخارج أسرع وقت ممكن، مع الحرص على طيها وتجعيدها بلطف
* القيام بتنظيف الحقائب في حوض الاستحمام الخاص
* في حالة السفر بالسيارة يجب تنظيفها خصوصا الجزء الداخلي بعناية بمكنسة كهربائية مع استخدام المنظفات لغسل السجاد الأرضيات ،وأغطية المقاعد مع تركها تجف في الشمس

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