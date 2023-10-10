حشرة صغيرة تسبب أضرارًا على الأطفال.. الإصابة بفيروس B أخطرها

بق الفراش حشرات صغيرة يصعب اكتشافها لأنها تكاد تكون غير مرئية للعين المجردة. تتغذى على دم الإنسان ويمكن أن تسبب تهيج الجلد، مثل الحكة والاحمرار، وعادة ما يكون بق الفراش نشطًا اثناء الليل، لذلك قد لا تدرك حتى أنه لديك حتى تستيقظ وتلدغ ،وحسب موقع هيلثي لاين سوف نتعرف على أضرار بق الفراش على الأطفال.



مخاطر بق الفراش على الأطفال:

-إصابة الأطفال بالالتهابات والحكة الشديدة التي تصل إلى درجة ترك علامات وبثور في الجلد ولكنها تترك لدغة في المنطقة التي تقوم بثقبها والتي تمتص منها الدم مما يتسبب في إصابة الشخص بحكة شديدة في نفس المنطقة و لأن أجسام الأطفال حساسة بدرجة كبيرة عن البالغين فهي عرضة للإصابة بأضرار لدغة البق بشكل كبير.



- في بعض الأحيان قد يصاب الأطفال بنقص في مادة الهيمجلوبين نتيجة للدغة البق.

- الإصابة بالالتهاب الكبدي المعروف بفيروس B الناتج عن نقل الحشرة للميكروب والبكتيريا من شخص مصاب إلى شخص أخر سليم و لكن هذه تعتبر من الحالات النادرة الحدوث.

- تورم في الغدد اللمفاوية وإصابة الأطفال بالحمى والصداع وفي بعض الأحيان عسر الهضم.

- عدم الاسترخاء في النوم بسبب لدغة البق و تأثيرها المباشر على جلد الطفل.

- ألام شديدة للطفل خاصةً في مناطق التورم و الإصابة بلدغة البق.

- ينبغي على الأم أن تمنع طفلها من حك موضع لدغة بق الفراش، لأن الحكة تسبب الجروح لمكان الإصابة، مما يسمح للميكروبات بالتسلل داخل الجسم، ومن ثم تحدث العدوى الجلدية، مثل القوباء والتهاب النسيج الخلوي.



في هذه الحالة، يصف الطبيب المضادات الحيوية، للقضاء على البكتيريا.

- تورم جلد الطفل واحمراره ، والحك المصاحب للدغ يسبب الألآم الشديدة له، وخاصة الأطفال التى تتعرض للحساسية من لدغات الحشرات حيث ينتشر التورم من موضع اللدغ الى جميع أجزاء جسم الطفل مسبباً له آلآم بالغة .

- وكلما كان الطفل صغير قلت قدرته على تحمل ألم عضات حشرة البق والرغبة فى الحكة، فيزداد بكائه ولا يستطيع النوم بشكل طبيعى.



- ويسبب لدغ بق الفراش أيضا تورم وحكة واحمرار ببعض مناطق الجلد وقد يمتد للجسم كله مما يتطلب تناول الأدوية الخاصة بعلاج الحساسية الى جانب الأدوية الموضعية لإزالة الإحمرار والتورم من الجلد .