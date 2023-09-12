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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من عاصفة دانيال أثناء قيادة السيارة.. نصائح ذهبية لتجنب الحوادث

نصائح للقيادة بامان
نصائح للقيادة بامان انثاء العاصفة دانيال:

أثناء الموجة الترابية والعواصف الرملية تصبح قيادة السيارات أمرا صعبا ويسبب مشاكل كثيرة , لذلك نقدم نصائح للسيدات للقيادة بأمان انثاء العاصفة دانيال: للقيادة بأمان خلال تلك العواصف، وكيفية الالتزام بقواعد  المرور، حتى لا تحدث مشاكل وحوادث غير محمودة العواقب خلال السير على الطرق.. نقدم نصائح للقيادة بامان انثاء العاصفة دانيال وفقا لموقع bpmelectric

نصائح للقيادة بأمان أثناء العاصفة دانيال:


- التأكد من إضاءة المصابيح الأمامية أثناء القيادة عبر الغبار والدخان،خاصة خلال العاصفة الترابية.

- تجنب القيادة خلال العاصفة الترابية منها عاصفة دانيال ولا تنتظر حتى يؤدي ضعف الرؤية إلى صعوبة الانسحاب من الطريق بأمان كما يجب أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن والخروج تمامًا من الطريق السريع إذا استطعت.

 

- ابتعد عن الأماكن الطريق غير المرصوف أثناء العواصف الترابية وابحث عن مكان آمن للانسحاب تمامًا من الجزء المرصوف من الطريق.

- أوقف السيارة في وضع يضمن أنها على مسافة آمنة من الطريق الرئيسي وبعيدًا عن المركبات الأخرى.

- عدم تجاوز السرعة القانونية للشارع
- الالتزام بالحارة المرورية  قدر المستطاع وعدم تجاوز المركبات
- تجنب الوقوف في الأماكن الممنوعة
- استخدام الاشارات كثيرا كلما دعت الحاجة

- اضبط فرامل الطوارئ وارفع قدمك عن دواسة الفرامل ،وقم بإطفاء جميع أضواء السيارة، بما في ذلك مصابيح الطوارئ الخاصة بك في أثناء الوقوف.
- ابق في السيارة مع ربط حزام الأمان وانتظر حتى تمر العاصفة لتحمي أسرتك من مخاطر العاصفة الترابية.
- يمكن أن يؤدي توقف السيارة المفاجئ في منتصف الطريق إلى عواقب غير محمودة.
- احرص على إغلاق نوافذ السيارة بإحكام، لتحمي نفسك وسيارتك من العاصفة.

قيادة السيارة عاصفة دانيال الفرامل العواصف

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