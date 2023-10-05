دراسة تكشف: أطعمة لن تتوقعها لها مفعول السحر في الإقلاع عن التدخين

التدخين من أخطر العادات وأكثرها ضررا علي الانسان المدخن ، وأضرار التدخين تؤذي كل أجزاء الجسم ، وتؤثر علي المحيطين ايضا ، وقد يلجأ البعض إلي الاقلاع عن التدخين بعدة طرق وحيل وقد ينجح البعض وقد يفشل آخرون .. لذلك كشفت دراسة امريكية حديثة نشرتها

مجلة Nicotine and Tobacco Research، ان تناول بعض انواع الفاكهة والخضروات قد تساعد بشكل كبير في الاقلاع عن التدخين .



وأجريت الدراسة على 1000 مدخن واثبتت الدراسة أن الاشخاص الذين تناولوا معظم الفواكهة والخضروات كانوا أكثر ميلا بثلاث مرات إلى التوقف عن التدخين لمدة 30 يوما على الأقل من أولئك الذين تناولوا كميات أقل.



وقالت الدراسة إن النيكوتين موجود بشكل طبيعي في الفواكة والخضروات وغيرها من الأطعمة التي نتناولها يوميا، إلا أن مستوياته صغيرة للغاية، لذلك لا توجد طريقة يمكن أن تصبح مدمنا عليها. عندما تستهلك هذه الأطعمة، تنتقل التركيزات الصغيرة من النيكوتين عبر الأمعاء ويهضمها جسمك بسهولة».

ورصدت الدراسة بعض انواع الفاكهة والخضروات التي تساعد علي الاقلاع عن التدخين ومنها :-

الباذنجان

تقول الدراسة ان أحد الأطعمة اليومية التي تحتوي على النيكوتين، هو الباذنجان ، وستجد أن كل جرام من الباذنجان يحتوي على 100 ميكروجرام من النيكوتين ، ومع ذلك ستحتاج إلى تناول 10 كجم من الباذنجان لتستهلك نفس كمية النيكوتين التي تستهلكها السيجارة.

الطماطم

الطماطم غير الناضجة تميل إلى احتواء تركيز أعلى من النيكوتين، إلا أنه مع نضجها يميل التركيز إلى الانخفاض. ومن المرجح أن تحتوي حبة الطماطم المتوسطة على نحو 7.1 ميكروجرام من النيكوتين».

الشاي

بعض أنواع الشاي الأسود والأخضر ويمكن أن تحتوي على النيكوتين. وعادة، يتراوح تركيز النيكوتين في الشاي من 100 إلى 285 ميكروجرام / جرام ، لذلك ستحتاج إلى شرب الكثير من هذه المشروبات لتشعر بأي نوع.



البطاطا

تحتوي حبة البطاطا على نحو 15 ميكروجرام من النيكوتين. وتحتوي البطاطا الناضجة والخضراء على تركيز أعلى من النيكوتين (نحو 42 ميكروجرام / جرام) و إذا قررت هرس البطاطس، فقد يزيد تركيز النيكوتين إلى 52 ميكروغرام/غرام”.



القرنبيط

يحتوي القرنبيط على نحو 16.8 ميكروغرام/غرام من النيكوتين”.



الفلفل الأخضر

قد تكون كمية صغيرة فقط، ولكن الفلفل الأخضر اليومي يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 إلى 9.2 ميكروغرام / جرام من النيكوتين».