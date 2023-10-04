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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن التدخين؟

التدخين
التدخين

يعتبر التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد التدخين سببًا رئيسي لأمراض القلب، ومن  اسباب  الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بعد ارتفاع ضغط الدم ،كما يؤثر التدخين على شكل الجلد وتلف البشرة والوجه،ايضا سبباً للإصابة بالتجاعيد في الوجه بوقت مبكر . ونرصد في هذا التقرير فوائد الاقلاع عن التدخين وفقاً لموقع Livestrong

 

فوائد الإقلاع عن التدخين

خلال أيام من الإقلاع عن التدخين، تبدأ بقايا النيكوتين بالتعافي من الجسم، كما تتحسن حاسة التذوق والشم.

تبدأ الرئتان بالتخلص من المخاط وبقايا التدخين الأخرى.

و يزيد من مستوى الأكسجين في الجسم مما يجعل ممارسة الرياضة أمر سهل ويعزز ذلك من العادات الصحية للقلب.


  تبدأ وظائف الرئة بالتحسن، بالإضافة لتحسن سعة الرئة، فتزداد القدرة على التحمل الرياضي، مثل: الجري، والتنفس. 


 ويصبح الجلد أكثر نعومة، والشعر أكثر صحة والأسنان أكثر بياضا ،كما يحدث انخفاض في السّعال والصفير وضيق التنفس.

ينخفض خطر الإصابة بنوبة قلبية بـــِ  50%  مقارنة بمن لا يزالون يدخنون.

تصبح العظام أقوى، وتزداد مرونتها.

يقل خطر الإصابة بالجلطات فتصبح النسبة مماثلة للشخص غير المدخن.

تنخفض احتمالية الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الحنجرة وسرطان الرئة.

، ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة إلى -20 وحتى 30% مقارنة بمن لا يزالون يدخنون.

بعد فترة من الإقلاع عن التدخين، يصبح خطر الإصابة بأمراض القلب معادلا لأولئك الذين لم يدخنوا مطلقًا.

تقل نوبات السعال وضيق التنفس بعد أن أصبحت الجيوب الأنفية أكثر وضوحا مما كانت عليه في كثير من الأحيان خلال فترة التدخين.

التدخين الاقلاع عن التدخين أضرار التدخين القلب الرئة الربو

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