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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح ذهبية للوقاية من بق الفراش.. تعرف عليها

بق الفراش
بق الفراش

بق الفراش حشرات صغيرة تتغذى على دم الإنسان وتنقل له الكثير من الأمراض، وتؤذي الإنسان بشكل كبير، وهي من الحشرات المقززة بالنسبة  للكثيرين، ويسبب للأسرة كلها قلق وتوتر لانه ينتشر بسكل سريع جدا في كل اركان المنزل ، لذلك نقدم في هذا التقرير نصائح للوقاية من بق الفراش وفقا لموقع goodhousekeeping.

 

طرق طبيعية للوقاية من بق الفراش:

 

- غسل موضع الإصابة بالماء الجاري والصابون جيدًا.

- وضع كمادات باردة على مكان الإصابة، لتخفيف الحكة وتقليل الاحمرار والتورم.

- دهن منطقة الإصابة بغسول الكالامين أو الكريم المضادة للالتهاب والحكة.

- تناول مضادات الهيستامين الفموية.

- الحفاظ على ترتيب المنزل، حتى لا يجد بق الفراش مكانًا للاختبار.

- المواظبة على تغيير ملاءات الأسرة مرة واحدة في الأسبوع.

- تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية بانتظام.

- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

- استخدام غطاء مرتبة مدون عليه مضاد للحساسية أو مضاد لعث الغبار، لأن هذا النوع يمنع الحشرات، بما في ذلك البق، من الوصول إلى الفراش أو سهولة اكتشافها إذا انتقلت إليه.

الإستعانة بشركات المكافحة المتخصصة ، مثل شركة جوهرة مكة لمكافحة الحشرات بمكة حيث تمتلك الفنيين والمتخصصين فى القضاء على حشرة البق و الحشرات الأخرى ،بإستخدام أفضل الأدوات والطرق وبأجود المبيدات الآمنة والمصرح بها.
يجب فحص الأثاث والآسرة والمراتب والوسائد بصفة دورية لسد الفتحات أو الثقوب بها، و للتعرف على أماكن اختباء البق والتخلص منه.
فتح النوافذ والأبواب يومياً لتهوية الغرف والأثاث والسماح بدخول أشعة الشمس لفترات طويلة يقضى بشكل كبير على بق الفراش.

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الحرص على تطهير مفروشات الآسرة والغطاءات وغسلها بالماء المغلي للتخلص نهائياً من هذه الحشرة.
حشرة البق لا تحتمل درجة الحرارة العالية ولذا يمكن استخدام مجفف شعر شديد السخونة للقضاء على بق الفرش.
يمكن استخدام نبات الريحان ذو الرائحة النفاذه والقوية كطريقة طبيعية للتخلص من حشرة البق وذلك بوضعه بالقرب من اماكن تواجد الحشرة.

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