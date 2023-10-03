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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة ومشروبات تضر بصحة طلاب المدارس وتؤثر على ذاكرتهم| تعرف عليها

اطعمه تؤثر على الذاكرة
اطعمه تؤثر على الذاكرة

يحتاج الطلاب خلال اليوم الدراسي إلى غذاء يمد الجسم بالطاقة والفيتامينات والبروتينات وغيرها من أجل الحفاظ على صحته نتيجة التركيز الذهني الكبير، لكن بعض الأغذية قد تؤثر سلبا على التلميذ أو الطالب. ووفقا لموقع healthdirect نرصد في هذا التقرير أضرار الأطعمة والمشروبات غير الصحية على الأطفال.


كشفت دراسة جديدة  دراسة جديدة أن بعض الأغذاية الشائع تناولها من الطلاب خلال اليوم الدراسي قد تؤثر على وظائف الدماغ ودعت إلى تجنبها خلال هذه الفترة.

وأكدت الأبحاث أن كثرة تناول الوجبات السريعة من قبل الاطفال تعمل على تنشيط الجين الخاص بالسمنة وأمراض السكر والقلب بصورة مرضية.

 

أطعمة ومشروبات تضر بالصحة:


القهوة


الكثير من الطلاب يفضلون تناول هذا المشروب ، ويعتبر الكافيين المنتج للطاقة عنصرا أساسيا بين جميع الاشخاص، ولكن له بعض الآثار السلبية الخطيرة على العقل ويمكن أن يكون تناوله ضارا بالفعل خلال الدراسة.


وفقا لخبراء الصحة، فإن قلة النوم التي يسببها الكافيين قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة بالجسم، مثل القلق وزيادة ضربات القلب والأرق.

 

الأطعمة المقلية:

تسبب الأطعمة المقلية بجميع أشكالها بعض الآثار الصحية الخطيرة. وفقا لخبراء الصحة، يمكن أن يكون للأطعمة المقلية بعض الآثار السلبية الخطيرة على الدماغ، ولهذا السبب يجب تجنب هذه الأطعمة على قدر المستطاع.

وأظهرت الدراسات أن الدهون المشبعة والكوليسترول يمكن أن تمنع الدم من دخول الدماغ، ما يقلل من قوته وتركيزه.


المشروبات الغازية:

تبين أن استهلاك المشروبات الغازية بشكل منتظم يرتبط برفع خطر الإصابة بالسكري، لدى الأطفال فالمحليات الصناعية والملونات المضافة للمشروبات الغازية تقلل من حساسية الأنسولين، 
يرتبط استهلاك السكر بكميات عالية بزيادة فرص تسوس الأسنان، فالبكتيريا تتعايش مع وجود السكر وتنتج الأحماض التي تؤثر على الأسنان.

 

السكريات:

الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، حيث تضر الأطعمة السكرية بالدماغ بشدة، لذلك من الأفضل على الطلاب عدم تناول الأطعمة الغنية بالسكر.

 

زبدة الفول السوداني:

العديد من الأطفال يعشق تناولها لكنها تحتوي على السكر بكميات مرتفعة وقد يتحسس منها الطفل ،بينما تناول الأطفال المكسرات بما تحتويه من كميات كبيرة من الدهون ومكسبات الطعم، تؤثر على كيمياء المخ، وتسلبهم الإرادة في التوقف عن تناول هذه الوجبات مثلما يحدث مع المدخنين.

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