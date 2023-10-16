انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار الدواجن والبيض، داخل المزارع والأسواق ، اليوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2023.

أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

سجل سعر الفراخ البيضاء 69 جنيها جملة، لتصل إلى الأسواق بسعر 79 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 98 و97 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 65 جنيهًا.

أسعار البيض الاثنين 16 اكتوبر

سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر 127 جنيها جملة ، وتصل الى المستهلك بنحو 140 جنيها.

كما سجلت سعر كرتونة البيض أبيض 125 جنيها جملة ، ليصل الى المستهلك بنحو 137 جنيها.

فيما وصل سعر كرتونة البيض البلدى 139 جنيها جملة ، ليصل الى المستهلك بنحو 148 جنيها.

يذكر أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، منذ أمس الأحد 15 أكتوبر، قرر منذ أمس إن تبدأ المزارع في خفض أسعار بيع الفراخ البيضاء لتسجل 65 جنيها كما تم خفض سعر كرتونة البيض لتسجل 115 جنيها تسليم المزرعة.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تفاصيل مشاركته فى مبادرة الحكومة التى تم الإعلان عنها لخفض أسعار السلع الغذائية من خلال توفير الدواجن والبيض بأسعار مخفضة وفى متناول المستهلك، وذلك فى إطار جهود الحكومة لضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وكان رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة صرح قبل ذلك بأن "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن وليس هناك أي أزمة، مؤكدا أن الإفراج عن الأعلاف ساهم في زيادة إنتاج الدواجن.



وأشار إلى أن مصر لديها مجازر دواجن على أعلى مستوى، لافتًا إلى أن هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن، لكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية.