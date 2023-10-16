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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

إرشادات للحفاظ على
إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

ناقل الحركة بالسيارات المسئول عن زيادة عزم الدوران الموجه إلى العجلات من أجل تسريع السيارة ، ويعتبر ثاني أهم أجزاء المحرك ، وبالتالي يجب الحفاظ عليه ، إضافة الى صيانته باستمرار لضمان عملة بكفاءة عالية وبدون أعطال ، ويعمل ناقل الحركة أيضا علي تغيير تروس المحرك عند زيادة السرعة أو تباطؤها.

 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

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 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

عند حدوث أي أعطال بناقل الحركة الخاص بالسيارات ، فلا يمكن للسيارة أن تتحرك من مكانها بسبب العطل الذى أصاب ناقل الحركة ، ومن هنا وجب الحفاظ عليه لضمان عملة لأطول فترة ممكنة وبدون أعطال .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الإشارات الخاصة بالحفاظ علي  ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات  :

 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

1- مراجعة زيت المحرك باستمرار :

 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

عند فحص زيت المحرك يجب أن يكون لونه أحمر فاتح وان تكون رائحته مقبولة ، ومن الضروري أن يتم مراجعته باستمرار ، ولكن اذا كان يصدر رائحة كريهة من زيت ناقل الحركة أو اذا كان لونة متغير تماما فيجب زيارة اقرب فني لتغير زيت ناقل الحركة  .

2- لا يجب تغير السرعات عند القيادة .

 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

تغير السرعات عند القيادة من شأنه أن يحدث أضرار كبيرة بناقل الحركة الخاص بالسيارة ، بالتالي يجب تغير سرعات السيارة عند التوقف تماما.

3- فحص فلتر ناقل الحركة باستمرار :

 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

اذا كان فلتر ناقل الحركة يحتوي علي شوائب وأوساخ فيجب تغيره علي الفور ، لأن وجود فلتر لناقل الحركة ملوث من شانه أن يحدث أضرار جسيمة بالمحرك وناقل الحركة.

4- فحص ناقل الحركة كل سنة :

 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

من الضروري أن يقوم ملاك السيارات بفحص ناقل الحركة بالكامل بشكل دوري علي مدار السنة للتأكد من سلامة ، ولضمان عملة بكفاءة وبدون أعطال.

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