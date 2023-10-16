 إرشادات للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات

ناقل الحركة بالسيارات المسئول عن زيادة عزم الدوران الموجه إلى العجلات من أجل تسريع السيارة ، ويعتبر ثاني أهم أجزاء المحرك ، وبالتالي يجب الحفاظ عليه ، إضافة الى صيانته باستمرار لضمان عملة بكفاءة عالية وبدون أعطال ، ويعمل ناقل الحركة أيضا علي تغيير تروس المحرك عند زيادة السرعة أو تباطؤها.
عند حدوث أي أعطال بناقل الحركة الخاص بالسيارات ، فلا يمكن للسيارة أن تتحرك من مكانها بسبب العطل الذى أصاب ناقل الحركة ، ومن هنا وجب الحفاظ عليه لضمان عملة لأطول فترة ممكنة وبدون أعطال .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الإشارات الخاصة بالحفاظ علي ناقل الحركة الأوتوماتيك بالسيارات :
1- مراجعة زيت المحرك باستمرار :
عند فحص زيت المحرك يجب أن يكون لونه أحمر فاتح وان تكون رائحته مقبولة ، ومن الضروري أن يتم مراجعته باستمرار ، ولكن اذا كان يصدر رائحة كريهة من زيت ناقل الحركة أو اذا كان لونة متغير تماما فيجب زيارة اقرب فني لتغير زيت ناقل الحركة .
2- لا يجب تغير السرعات عند القيادة .
تغير السرعات عند القيادة من شأنه أن يحدث أضرار كبيرة بناقل الحركة الخاص بالسيارة ، بالتالي يجب تغير سرعات السيارة عند التوقف تماما.
3- فحص فلتر ناقل الحركة باستمرار :
اذا كان فلتر ناقل الحركة يحتوي علي شوائب وأوساخ فيجب تغيره علي الفور ، لأن وجود فلتر لناقل الحركة ملوث من شانه أن يحدث أضرار جسيمة بالمحرك وناقل الحركة.
4- فحص ناقل الحركة كل سنة :
من الضروري أن يقوم ملاك السيارات بفحص ناقل الحركة بالكامل بشكل دوري علي مدار السنة للتأكد من سلامة ، ولضمان عملة بكفاءة وبدون أعطال.