تبدأ من 10 مليون .. أغلى 5 سيارات في مصر

يضم السوق المصرى العديد والعديد من شركات السيارات التى تبيع طرزاتها بداخله ، وهناك فئات اقتصادية وفئات متوسطة ، بينما هناك فئة اخرى تضم السيارات الفارهة و ذات الفخامة العالية .

وتعتبر قائمة السيارات الفارهة داخل السوق المحلى المصرى متغيرة من حين لآخر بسبب الاسعار الغير ثابتة داخل السوق المصرى ، لان زياداتها السعرية الدورية تصبح بالملايين بداخلها .

وخلال السطور التالية سنتعرف على قائمة اغلى 5 سيارات فى مصر لعام 2023 .

1- بي ام دبليو 520

بي ام دبليو 520

تضم السيارة بي ام دبليو 520 موديل 2023 محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية قدرها 170 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 226 كم/ساعة، إلى جانب التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.3 ثانية.

ويمكن أيضا للسيارة بي ام دبليو 520 موديل 2023 التسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة عبر محرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ 252 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة.

بينما تعمل الفئة عالية التجهيزات بمحرك اقوى فنيًا، حيث يستطيع ان ينتج طاقة إجمالية بلغت 625 حصانا، سعة 4400 سي سي "تيربو"، ثماني الاسطوانات 8 سلندر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الخلفي للعجلات مكون من 8 سرعات.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل سوق السيارات المحلى :

- أوتوماتيك / ADVANTAGE 2023 بسعر 2,600,000 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 2,900,000 جنيه

- أوتوماتيك / I LUXURY 2023 بسعر 3,600,000 جنيه

- أوتوماتيك / M5 COMPETITION 2023 بسعر 9,720,000 جنيه

2- مرسيدس مايباخ

مرسيدس مايباخ

من المعروف أن السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 ، تأتى بمحرك 4000 CCتيربو، مكون من 8 اسطوانات، حيث يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران 700 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 9 نقلات.

تحتوي السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 على طاولات داخلية، ومقاعد من الجلد الفاخر مع إمكانية التسخين والتبريد، إلى جانب تقنية المساج والتدليك، ونظام صوتي ترفيهي من اعلى الطرازات الفاخرة، وستائر داخلية للنوافذ بشكل الكتروني، وخاصية التحكم في المناخ عبر شاشة التحكم اللمسية.

وتضم السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 عددا من شاشات العرض التي تتضمن تحكم الوسائط المتعددة، وطرق الملاحة، مع اضاءة محيطة تعطي جانب من الرفاهية بالداخل، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ولمسات مصنوعة من الخشب وجلج نابا الفاخر، وجنوط رياضية مع تصميم خاطف للأنظار.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل سوق السيارات المحلى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 9,999,000 جنيه

3- بورش كايين

بورش كايين

تتمتع سيارة كايين موديل 2023 بمحرك 6 سلندر V6 سعة 3 لتر مع شاحن تربيني يولد قوة 340 حصان و 450 نيوتن متر من عزم الدوران وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/س في 6.2 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 245 كم/س .

وتستخدم نسخة اس من سيارة بورش كايين محرك V6 سعة 2.9 لتر مع شاحن تيربو ثنائي ويولد قوة 440 حصان و 550 نيوتن.م من عزم الدوران، وحصلت نسخة تيربو على محرك V8 سعة 4 لترات مع شاحن تيربو ثنائي ليولد قوة 550 حصان و 770 نيوتن.م من عزم الدوران

أما نسخة GTS فحصلت على نفس المحرك السابق V8 سعة 4 لتر مع تيربو ثنائي ولكن بقوة أكبر تصل إلى 460 حصان و 620 نيوتن.م من عزم الدوران، وجاءت نسخة كايين هايبرد بمحرك كايين العادية من نوع V6 سعة 3.0 لتر مع شاحن تيربو بالإضافة إلى موتور كهربائي بقوة 100 كيلو واط ، وتبلغ القوة الإجمالية للنظام الهجين 462 حصان و 700 نيوتن.م من عزم الدوران

كما جاءت نسخة كايين تيربو اس هايبرد بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مع موتور كهربائي بقوة 100 كيلوواط اقوة إجمالية تبلغ 680 حصان و 900 نيوتن.م من عزم الدوران، أما أقوى بورش نسخة تيربو GT فتتمتع بمحرك V8 سعة 4.0 لتر مع شاحن تيربو ثنائي بقوة 640 حصان و 850 نيوتن.م من عزم الدوران وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/س في 3.3 ثانية وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 300 كم/س .

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل سوق السيارات المحلى :

- أوتوماتيك 2023 بسعر 4,448,500 جنيه

- أوتوماتيك / COUPÉ 2023 بسعر 4,650,000 جنيه

- أوتوماتيك / S 2023 بسعر 5,040,600 جنيه

- أوتوماتيك / S COUPÉ 2023 بسعر 5,304,100 جنيه

- أوتوماتيك / COUPE TURBO GT 2023 بسعر 10,834,500 جنيه

4- بورش باناميرا

بورش باناميرا

تم تزويد السيارة بورش باناميرا موديل 2023 ، بمحرك V6 سعة 2,9 لتر مع شاحن توربيني مزدوج ويولد المحرك قوة 325 حصان (ما يعادل 330 حصان أوروبي PS ) و 449 نيوتن متر من عزم الدوران ويتصل المحرك بناقل تروس أوتوماتيكي من نوع من 8 سرعاتPDK .

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة بورش باناميرا موديل 2023 ، 270 كم/س وتتسارع السيارة من صفر إلى 100 كم/س في 5.6 ثوان تنخفض إلى 5.4 ثوان عند استخدام حزمة السرعة الرياضية، أما من حيث معدل استهلاك الوقود فيبلغ 8.6 لتر/100 كم

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل سوق السيارات المحلى :

- أوتوماتيك 2023 بسعر 5,483,900 جنيه

- أوتوماتيك / 4 2023 بسعر 5,704,000 جنيه

- أوتوماتيك / PLATINUM EDITION 2023 بسعر 6,076,000 جنيه

- أوتوماتيك / 4 EXECUTIVE 2023 بسعر 6,240,300 جنيه

- أوتوماتيك / 4 PLATINUM EDITION 2023 بسعر 6,274,400 جنيه

- أوتوماتيك / 4 E-HYBRID 2023 بسعر 6,426,300 جنيه

- أوتوماتيك / 4 E-HYBRID PLATINUM EDITION 2023 بسعر 6,959,500 جنيه

- أوتوماتيك / 4 E-HYBRID EXECUTIVE 2023 بسعر 6,965,700 جنيه

- أوتوماتيك / 4S E-HYBRID 2023 بسعر 7,077,300 جنيه

- أوتوماتيك / GTS 2023 بسعر 7,712,800 جنيه

- أوتوماتيك / TURBO S 2023 بسعر 10,961,600 جنيه

- أوتوماتيك / TURBO S E-HYBRID 2023 بسعر 11,435,900 جنيه

5- بي ام دبليو 8 Series

بي ام دبليو 8 Series

تقترن السيارة بي ام دبليو 8 Series موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 4400 سي سي تيربو يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة عبر منظومة الدفع الرباعي بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات .

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة بي ام دبليو 8 Series موديل 2023 فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 280 كيلومتر في الساعة.

تأتي السيارة بي ام دبليو 8 Series موديل 2023 بتصميم ثنائي الابواب، مع جنوط رياضية ذات مظهر هندسي مميز باللون الفضي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر، إلى جانب شبكة امامية تنقسم إلى قطاعين مع فتحات هوائية طولية، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

اما عن سعر السيارة الرسمى داخل سوق السيارات المحلى :

- أوتوماتيك / GC LCI 2023 بسعر 8,400,000 جنيه

- أوتوماتيك / CONVERTIBLE LCI 2023 بسعر 8,650,000 جنيه

- أوتوماتيك / M8 2023 بسعر 11,520,000 جنيه