مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان 2023 بالأسعار

بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، أدي ذلك الي تقارب أسعار طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 من بعضها البعض ، وذلك بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان موديل 2023 بالأسعار :

تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة



1 - محرك تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة :

تنتج تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة عزم دوران يصل الي 71 نيوتن/متر، وقوة 71 حصان، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، ويصل سعه خزان وقود تويوتا كورولا موديل 2023 الي 43 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 السيدان :

تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة

تباع الفئة الثامنة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

2- محرك رينو ميجان موديل 2023 :

رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2023 الجديدة قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .

- أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة :

تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4632 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1 443 مم، وقاعدة عجلات طولها 2711 مم .

رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

- أسعار رينو ميجان موديل 2023 السيدان :

الفئة الثامنة من سيارة رينو ميجان موديل 2023 تباع بسعر مليون و 260 ألف جنيه .