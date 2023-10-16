مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان 2023 بالأسعار

بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، أدي ذلك الي تقارب أسعار طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 من بعضها البعض ، وذلك بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ومنها الرقائق الإلكترونية .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان موديل 2023 بالأسعار :
1 - محرك تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة :
تنتج تويوتا كورولا موديل 2023 الجديدة عزم دوران يصل الي 71 نيوتن/متر، وقوة 71 حصان، وبها محرك سعه 1800 سي سي ، ويصل سعه خزان وقود تويوتا كورولا موديل 2023 الي 43 لتر ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .
- أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 السيدان :
تباع الفئة الثامنة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 275 ألف جنيه .
2- محرك رينو ميجان موديل 2023 :
تستمد سيارة رينو ميجان موديل 2023 الجديدة قوتها من محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر .
- أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة :
تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4632 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1 443 مم، وقاعدة عجلات طولها 2711 مم .
- أسعار رينو ميجان موديل 2023 السيدان :
الفئة الثامنة من سيارة رينو ميجان موديل 2023 تباع بسعر مليون و 260 ألف جنيه .