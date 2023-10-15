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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف آخر سعر لـ رينو ميجان 2023

رينو ميجان موديل
رينو ميجان موديل 2023

تعتبر السيارة رينو ميجان من أفضل الخيارات الشرائية للمستهلك المصرى الذى يريد شراء سيارة اعتمادية ، ولكن مع زيادة الأسعار المتتالية اصبح داخل فئة السيارات المرتفعة الثمن .

رينو ميجان موديل 2023

وخلال الاسابيع الماضية ، كثرت السيارة رينو ميجان حاجز المليون جنيه مصرى ، بعد تم طرح موديل 2023 ، والذى ياتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المصرى .

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ومن المعروف ان السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، تاتى بخيارين من المحرك ، اولهما محرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

رينو ميجان موديل 2023

اما عن المحرك الاخر للسيارة رينو ميجان موديل 2023 ، فياتى سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو ميجان موديل 2023، بطول الكلي 4.632 متر، و عرض 1.814 متر، و ارتفاع 1.443 متر، و قاعدة العجلات 2.711 متر، و سعة صندوق السيارة: 503 لترات، و سعة خزان الوقود 50 لترًا.

رينو ميجان موديل 2023

اما السعر الرسمى الحالى للسيارة رينو ميجان، فياتى كما يلى : 

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 698,000 جنيه   

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022 بسعر 740,000 جنيه         

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 980,000 جنيه          

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 1,050,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE / W/O 2023 بسعر 1,120,000 جنيه  

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023 بسعر 1,130,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023 بسعر 1,150,000 جنيه    

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / S/R 2023 بسعر 1,210,000 جنيه    

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / W/P 2023 بسعر 1,230,000 جنيه   

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023 بسعر 1,260,000 جنيه 

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,299,000 جنيه

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