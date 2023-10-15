اعرف آخر سعر لـ رينو ميجان 2023

تعتبر السيارة رينو ميجان من أفضل الخيارات الشرائية للمستهلك المصرى الذى يريد شراء سيارة اعتمادية ، ولكن مع زيادة الأسعار المتتالية اصبح داخل فئة السيارات المرتفعة الثمن .

رينو ميجان موديل 2023

وخلال الاسابيع الماضية ، كثرت السيارة رينو ميجان حاجز المليون جنيه مصرى ، بعد تم طرح موديل 2023 ، والذى ياتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المصرى .

ومن المعروف ان السيارة رينو ميجان موديل 2023 ، تاتى بخيارين من المحرك ، اولهما محرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

رينو ميجان موديل 2023

اما عن المحرك الاخر للسيارة رينو ميجان موديل 2023 ، فياتى سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة رينو ميجان موديل 2023، بطول الكلي 4.632 متر، و عرض 1.814 متر، و ارتفاع 1.443 متر، و قاعدة العجلات 2.711 متر، و سعة صندوق السيارة: 503 لترات، و سعة خزان الوقود 50 لترًا.

رينو ميجان موديل 2023

اما السعر الرسمى الحالى للسيارة رينو ميجان، فياتى كما يلى :

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 698,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2022 بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 980,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 1,050,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE / W/O 2023 بسعر 1,120,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023 بسعر 1,130,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023 بسعر 1,150,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / S/R 2023 بسعر 1,210,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE / TURBO / W/O / W/P 2023 بسعر 1,230,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023 بسعر 1,260,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,299,000 جنيه