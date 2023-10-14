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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كامري 2023 في الكويت

تويوتا كامري موديل
تويوتا كامري موديل 2023

تعتبر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 أحد أشهر إصدارات السيدان اليابانية بالسوق الكويتي، وتتوفر بالعديد من الفئات والخيارات، كما تتميز بتصميمها الأنيق وألوانها المميزة.

تويوتا كامري موديل 2023

محرك السيارة تويوتا كامري موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا كامري موديل 2023 على عدة خيارين من المحركات:

المحرك الأول: سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 204 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 243 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 195 كيلومترا في الساعة.

تويوتا كامري موديل 2023

المحرك الثاني: يعمل بمنظومة هجينة، اعتمادا على محرك بنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2500 سي سي، يضخ قوة تبلغ 215 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 221 نيوتن متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك تتابعية متغيرة  E-CVT، وتتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود تبلغ 26 كم/لتر.

 

المحرك الثالث: سعة 3500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تبلغ 298 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 356 نيوتن، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات، وتبلغ السرعة القصوى نحو 235 كيلومترا في الساعة.

تويوتا كامري موديل 2023

أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في الكويت

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 8,300 دينار

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 8,550 دينارا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 8,850 دينارا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 9,150 دينارا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 9,650 دينارا

تويوتا كامري موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة قدرها 10,550 دينارا

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