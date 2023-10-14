تويوتا تكشف عن أسعار الجيل الجديد من C-HR

كشفت تويوتا عن الأسعار والمعدات ومواصفات المحرك للجيل الثاني من سيارة الكروس أوفر C-HR ذات التصميم الجذري.

وتم إطلاق CH-R بهدف جذب عملاء جدد إلى العلامة التجارية، وتتبع أحدث طراز CH-R سابقتها التي تحظى بشعبية كبيرة وتكتسب مجموعة نقل حركة هجينة قابلة للشحن لأول مرة.

CH-R

تبدأ المجموعة مع الأيقونة التي تبلغ قيمتها 31.290 جنيهًا إسترلينيًا، والتي تحتوي على عجلات معدنية مقاس 17 بوصة، وتنجيد من القماش، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 7.0 بوصات، وApple CarPlay ومجموعة كبيرة من أنظمة الأمان المألوفة. يتكلف الانتقال إلى التصميم مبلغًا إضافيًا قدره 3395 جنيهًا إسترلينيًا.

تحصل على عجلات معدنية مقاس 18 بوصة وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة لنظام المعلومات والترفيه وفتحة سقف بانورامية. يأتي طراز Excel مزودًا بعجلات معدنية مقاس 19 بوصة ونظام صوت JBL ومقاعد رياضية أمامية بسعر 38.150 جنيهًا إسترلينيًا.

CH-R

تتوفر فئات Icon و Design و Excel مع مجموعة نقل الحركة الهجينة سعة 1.8 لتر فقط، والتي تجمع بين محرك بنزين بقوة 97 حصانًا ومحرك كهربائي بقوة 94 حصانًا ليعطي 138 حصانًا. وهي تشترك في هذا مع مجموعة نقل الحركة سعة 2.0 لتر مع سيارة تويوتا بريوس الجديدة.

يتم إرسال قوة المحرك الهجين 1.8 إلى العجلات الأمامية ويعد الطراز بتوفير 56.5-58.9 ميلاً في الجالون في دورة WLTP.

يمكن الحصول على أعلى مستويين GR Sport و Premiere Edition - بسعر يبدأ من 40.645 جنيهًا إسترلينيًا و 42.720 جنيهًا إسترلينيًا على التوالي، مما يجعل C-HR أغلى قليلاً من سيارة نيسان قاشقاي المكافئة، ولكنها أرخص من سيارة تويوتا RAV4 PHEV المكافئة.

CH-R

وقد تبنت سيارة الإنتاج المظهر الجذري لمفهوم C-HR Prologue، الذي تم عرضه في أواخر العام الماضي. إنها أول سيارة دفع رباعي في تشكيلة تويوتا الأوروبية تتميز بتصميم الواجهة الأمامية الجديد "رأس المطرقة" الذي ظهر لأول مرة في أحدث سيارات تويوتا بريوس، والتي لا تباع في المملكة المتحدة.

كانت سيارة C-HR رابع أكثر سيارات تويوتا مبيعاً في أوروبا العام الماضي، حيث تم تسليم ما يقل قليلاً عن 100 ألف سيارة، وقد تم الاستشهاد بشعبيتها كسبب لعدم وصول سيارة بريوس الجديدة إلى المملكة المتحدة. باعت C-HR ما يقرب من 18000 وحدة في المملكة المتحدة في عام 2021، مقارنة بـ 563 سيارة بريوس فقط.