سيارات اعتمادية أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

هناك عدد كبير من السيارات المستعملة بداخل السوق المصري تم طرحها للبيع أمام المواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك جاء بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب مواجه عدد كبير من المشكلات منها عدم استقرار سعر الدولار ،وعدم توافر عدد كبير من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات .

- يعرض موقع صدي البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا كورولا، شيفروليه أوبترا، مازدا 3، هيونداي ماتريكس، ميتسوبيشي لانسر داخل سوق المستعمل المصري .

1- ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 :

تستمد ميتسوبيشي لانسر قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 130 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية ، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- هيونداي ماتريكس الهاتشباك :

زودت سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف /كم ، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي ماتريكس الهاتشباك

سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 يصل الي 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- مازدا 3 سيدان موديل 2014 :

تمكنت سيارة مازدا 3 السيدان من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون الأسود ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مازدا 3 سيدان موديل 2014

يبلغ سعر مازدا 3 سيدان موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي وقوة محركها .

4- شيفروليه أوبترا موديل 2020 :

تباع شيفروليه أوبترا موديل 2020 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باللون الكحلي ، ويتوافر بها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2020

تتواجد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2020 للبيع بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .

5- تويوتا كورولا موديل 2008 :

تحصل تويوتا كورولا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت تويوتا كورولا من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورولا موديل 2008

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 بسوق المستعمل المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .