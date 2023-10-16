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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات اعتمادية أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

سيارات اعتمادية
سيارات اعتمادية أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

هناك عدد كبير من السيارات المستعملة بداخل السوق المصري تم طرحها للبيع أمام المواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك جاء بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب مواجه عدد كبير من المشكلات منها عدم استقرار سعر الدولار ،وعدم توافر عدد كبير من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات .

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- يعرض موقع صدي البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا كورولا، شيفروليه أوبترا، مازدا 3، هيونداي ماتريكس، ميتسوبيشي لانسر داخل سوق المستعمل المصري .

1- ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 :

تستمد ميتسوبيشي لانسر قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 130 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية ، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- هيونداي ماتريكس الهاتشباك :

زودت سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف /كم ، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي ماتريكس الهاتشباك 

سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 يصل الي 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

3- مازدا 3 سيدان موديل 2014 :

تمكنت سيارة مازدا 3 السيدان من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون الأسود ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 مازدا 3 سيدان موديل 2014 

يبلغ سعر مازدا 3 سيدان موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي وقوة محركها .

4- شيفروليه أوبترا موديل 2020 :

تباع  شيفروليه أوبترا موديل 2020 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باللون الكحلي ، ويتوافر بها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2020

تتواجد سيارة  شيفروليه أوبترا موديل 2020 للبيع بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .

5- تويوتا كورولا موديل 2008 :

تحصل تويوتا كورولا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت تويوتا كورولا من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 تويوتا كورولا موديل 2008 

تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 بسوق المستعمل المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

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