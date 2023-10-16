سيارات اعتمادية أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

هناك عدد كبير من السيارات المستعملة بداخل السوق المصري تم طرحها للبيع أمام المواطنين بأسعار مناسبة ، وذلك جاء بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب مواجه عدد كبير من المشكلات منها عدم استقرار سعر الدولار ،وعدم توافر عدد كبير من الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات .
- يعرض موقع صدي البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا كورولا، شيفروليه أوبترا، مازدا 3، هيونداي ماتريكس، ميتسوبيشي لانسر داخل سوق المستعمل المصري .
1- ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 :
تستمد ميتسوبيشي لانسر قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 130 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية ، وبها رخصة سارية .
تتوافر سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 داخل سوق السيارات المستعمل المصري بسعر 350 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
2- هيونداي ماتريكس الهاتشباك :
زودت سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 بناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي، وتنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف /كم ، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .
سعر سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2010 يصل الي 370 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .
3- مازدا 3 سيدان موديل 2014 :
تمكنت سيارة مازدا 3 السيدان من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها محرك سعه 1300 سي سي، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتباع باللون الأسود ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر مازدا 3 سيدان موديل 2014 داخل سوق السيارات المصري 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب هيكل السيارة الخارجي وقوة محركها .
4- شيفروليه أوبترا موديل 2020 :
تباع شيفروليه أوبترا موديل 2020 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باللون الكحلي ، ويتوافر بها محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .
تتواجد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2020 للبيع بسعر 420 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وأداء محركها .
5- تويوتا كورولا موديل 2008 :
تحصل تويوتا كورولا موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت تويوتا كورولا من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تأتي سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 بسوق المستعمل المصري بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .