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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بخصم 70%.. الحق اشتري تويوتا فورتشنر 2023

تويوتا فورتشنر موديل
تويوتا فورتشنر موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء الموافقة على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى بنفس المميزات والتسهيلات التى حصل عليها المستفيدون فى المرة الأولى.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وينص القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لـ استيراد سيارات المصريين بالخارج، على تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات.

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وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب القانون وفقاً لنوع العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا، ويتم إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة ويتم وضع الوديعة في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتعد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، واحدة من أهم السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد التى يبحث عنها المغتربون للإتيان بها إلى مصر واستيرادها .

وتأتى الوديعة الدولارية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، ذات الفئة الكاملة بسعر  102.956 دولار، والفئة المتوسطة 72.069 دولار، وتأتى الفئة الأساسية بسعر 66.921 دولار.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتتوفر السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي بقوة 163 حصانا وعزم دوران 245 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، يعمل بالبنزين، بينما تأتي بمحرك ثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 235 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 376 نيوتن متر، مع ناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام دفع رباعي، ويعمل بالبنزين.

تويوتا فورتشنر موديل 2023

وتأتى أبعاد الخارجية للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، بقاعدة عجلات 2745 مم، وطول 4795 مم، وعرض 1855 مم، وارتفاع 1835 مم، وخزان وقود سعة 80 لترا. 

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