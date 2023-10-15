مواصفات وسعر بيجو 2008 الفيس ليفت 2024

سيارة بيجو 2008 الفيس ليفت 2024 الجديدة تظهر الآن في جيلها الثاني ، وذلك بعد قيام شركة بيجو الفرنسية بأجراء العديد من التحديثات عليها والتي كان منها إعادة تصميمها بالكامل لتظهر بشكل اكثر شراسة ، بالإضافة الي أجراء تحديثات علي المحرك والمقصورة الداخلية .

بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

- أبعاد بيجو 2008 موديل 2024 :

سيارة بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

تأتي سيارة بيجو 2008 موديل 2024 الفيس ليفت داخل سوق السيارات بطول 4.3 مم ، وعرض 1.55 مم، وارتفاع 1.55 مم ، وطول قاعدة عجلات 2.6 مم .

- سعه محرك بيجو 2008 الفيس ليفت :

تستمد سيارة بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وينتج قوة 130 حصان ، وعزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

- مقصورة بيجو 2008 الفيس ليفت :

مقصورة بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

تحتوي مقصورة بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024 علي شاشة تعمل باللمس، ونظام معلومات و ترفيه، ومجموعة عدادات رقمية i-Cockpit، وعجلة قيادة بالشعار الجديد، وزوج من المقاعد الأمامية المدعمة .

- مواصفات يجو 2008 موديل 2024 الخارجية :

بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

تقدم سيارة بيجو 2008 موديل 2024 سوق السيارات بالعديد من المميزات منها ، شبكة أمامية جديدة وبها شعار شركة بيجو ، ومصابيح أمامية منفصلة جديدة، وصداد أمامي وخلفي جديد، وبها 3 خطوط مضاءة الـ LED ، ومصابيح خلفية بها 6 كتل أفقية الـ LED بدلاً من الـ 3 خطوط العمودية التي كانت متواجدة في موديل 2019 .

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 :

بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 69 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و389 ألف جنيه .