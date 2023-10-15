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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات وسعر بيجو 2008 الفيس ليفت 2024

بيجو 2008 الفيس
بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

سيارة بيجو 2008 الفيس ليفت 2024 الجديدة تظهر الآن في جيلها الثاني ، وذلك بعد قيام شركة بيجو الفرنسية بأجراء العديد من التحديثات عليها والتي كان منها إعادة تصميمها بالكامل لتظهر بشكل اكثر شراسة ، بالإضافة الي أجراء تحديثات علي المحرك والمقصورة الداخلية .

 بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

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- أبعاد بيجو 2008 موديل 2024 :

سيارة بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

تأتي سيارة بيجو 2008 موديل 2024 الفيس ليفت داخل سوق السيارات بطول 4.3 مم ، وعرض 1.55 مم، وارتفاع 1.55 مم ، وطول قاعدة عجلات 2.6 مم .

- سعه محرك بيجو 2008 الفيس ليفت :

تستمد سيارة  بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1200 سي سي ، وينتج قوة 130 حصان ، وعزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.3 ثانية .

-  مقصورة بيجو 2008 الفيس ليفت :

مقصورة  بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

تحتوي مقصورة بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024 علي شاشة تعمل باللمس، ونظام معلومات و ترفيه، ومجموعة عدادات رقمية i-Cockpit، وعجلة قيادة بالشعار الجديد، وزوج من المقاعد الأمامية المدعمة .

- مواصفات يجو 2008 موديل 2024 الخارجية : 

بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

تقدم سيارة بيجو 2008 موديل 2024 سوق السيارات بالعديد من المميزات منها ، شبكة أمامية جديدة وبها شعار شركة بيجو ، ومصابيح أمامية منفصلة جديدة، وصداد أمامي وخلفي جديد، وبها 3 خطوط مضاءة الـ LED ، ومصابيح خلفية بها 6 كتل أفقية الـ LED بدلاً من الـ 3 خطوط العمودية التي كانت متواجدة في موديل 2019 .

- أسعار بيجو 2008 موديل 2024 :

  بيجو 2008 الفيس ليفت موديل 2024

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 69 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 289 ألف جنيه .

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و389 ألف جنيه .

أبعاد بيجو 2008 موديل 2024 بيجو 2008 موديل 2024 محرك بيجو 2008 حرك بيجو 2008 الفيس ليفت مقصورة بيجو 2008 بيجو 2008 الفيس ليفت أسعار بيجو 2008 موديل 2024

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