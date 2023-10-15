أول زيادة في سعر بيجو 408 بمصر

أعلن وكيل شركة بيجو عن رفع أسعار السيارة طراز 408 ، بعد طرح موديل 2024 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية .

بيجو 408 موديل 2024

وأوضح وكيل بيجو ، أن أسعار السيارة طراز 408 موديل 2024 الجديدة ، تم زيادته بمقدار 110 آلاف جنيه ، مقارنة بأسعار موديل 2023 السابق .

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر أكتوبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الازمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

بيجو 408 موديل 2024

وتستمد السيارة بيجو 408 موديل 2024 ، قوتها من خلال محرك 1600 سي سي تيربو رباعي الأسطوانات بقوة 215 حصان عند 5750 لفة في الدقيقة وعزم دوران 300 نيوتن متر عند 2000 لفة في الدقيقة. كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات وخزان وقود سعة 50 لتر.

بيجو 408 موديل 2024

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة بيجو 408 موديل 2024 ، بطول 4687 مم ، وعرض 1589 ، وارتفاع 1478 مم ، مع قاعدة عجلات بطول 2787 مم .

بيجو 408 موديل 2024

وتضم السيارة بيجو 408 موديل 2024 ، عدد من وسائل الامان من بينها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي ووسائد جانبية ووسائد ستائرية أمامية وخلفية .

كما تتميز بفرامل ABS وEBD وبرنامج تدعيم الفرامل BA . كما تقدم ببرنامج التحكم الالكتروني في الثبات ESP وبرنامج تنبيه السائق وتنبيه ضغط الاطارات وقفل أوتوماتيكي للأبواب عند الحركة وقياس درجة الحرارة الخارجية مع مكان تثبيت لمقاعد الأطفال في الخلف مع كاميرا ركن خلفية 180 درجة ونظام تنظيف وحساسات ركن أمامية وخلفية.

بيجو 408 موديل 2024

وتحتوى السيارة بيجو 408 موديل 2024 ، على العديد من المميزات من بينها الدخول بدون مفتاح ومثبت ومحدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة وفرامل يد كهربائية مع مساعد مرتفعات وكمبيوتر رحلات وبدالات نقل يدوي للسرعة خلف عجلة القيادة ونظام بيجو 2D i-Cockpit وشاشة عدادات رقمية 10 بوصة وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل في 4 اتجاهات .

بالاضافة الى زجاج كهربائي بالكامل مع مسند يد أمامي بوحدة تخزين ومخرج تكييف خلفي وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق وزجاج داكن للأبواب الخلفية والزجاج الخلفي واضاءة ليد في المقصورة .

بيجو 408 موديل 2024

اما عن أسعار بيجو 408 موديل 2024 :

- فئة ألور بسعر مليون و669 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و559 ألف و990 جنيه

- فئة GT بسعر مليون و889 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و779 ألف و990 جنيه