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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص كروس أوفر من بيجو موديل 2024.. صور

بيجو 2008 موديل
بيجو 2008 موديل 2024

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة بيجو الفرنسية، مجموعة من التغيرات الجديدة خلال الايام القليلة الماضية، وذلك بعد تقديم موديلات 2024، ومنها النسخة 2008، والتي تعد من ارخص الاصدارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الفرنسية في مصر.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الجديد لـ بيجو 2008 في السوق المصري بعد طرح موديل 2024.

 بيجو 2008 موديل 2024

ابعاد السيارة بيجو 2008 

 

  • جنوط 16 و18 بوصة.
  • خلوص ارضي 16 سم.
  • عرض كلي 1.5 متر.
  • ارتفاع 1.5 متر.
  • الطول 4 امتار.
  • حقيبة تخزين 434 لتر.
 بيجو 2008 موديل 2024

القدرات الفنية بيجو 2008

 

دعمت السيارة بمحرك تيربو 1200 CC، ينتج 130 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيك 6 غيار "دفع أمامي"، مع القدرة على الانطلاق من النقطة 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في فترة زمينة بلغت 9.3 ثانية.

 بيجو 2008 موديل 2024

اسعار بيجو 2008 بعد تقديم موديلات 2024 في مصر

 

لم تتوافر الفئة الاولى وكان اخر سعر لها مليون و69 ألف و990 جنيه، بينما شهدت الفئة الثانية زيادة قدرها 140 الف جنيه حيث وصل سعرها الرسمي إلى مليون و289 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و149 ألف و990 جنيه.

 

وارتفع سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات من السيارة بيجو 2008 موديل 2023 إلى مليون و389 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و219 ألف و990 جنيه، وذلكبعد زيادة اجمالية بلغت 170 الف جنيه.

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