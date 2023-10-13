سعر بيجو 408 موديل 2024 بعد الزيادة الأولى.. صور

ارتفعت أسعار السيارة بيجو 408 للمرة الاولى داخل السوق المصري، وذلك بعد تقديم موديلات 2024، حيث شهدت تلك النسخة زيادة قدرها 110 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه السيارة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر بيجو 408 بعد طرح موديل 2024 في مصر

بيجو 408 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 408 موديل 2024

تعتمد السيارة بيجو 408 موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات تيربو "4 سلندر"، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 215 حصانا عند 5750 دورة في الدقيقة، و300 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة، بالإضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 8 سرعات.

بيجو 408 موديل 2024

وتحتوي السيارة بيجو 408 موديل 2024 على العديد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، عجلة قيادة متعدد الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ومثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، كاميرا وحساسات ركن امامية وخلفية، بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، ومكيف هواء اوتوماتيك، ونظام صوتي ترفيهي، ومجموعة من انظمة المكابح وادوات المساعدة.

بيجو 408 موديل 2024

الاسعار الجديدة للسيارة بيجو 408 موديل 2024 في مصر

الفئة الاولى بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون و669 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و559 ألف و990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 408 موديل 2024 بسعر مليون و889 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و779 ألف و990 جنيه.