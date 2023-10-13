السعر الجديد لـ بيجو 3008 موديل 2024 في مصر .. صور

ارتفعت أسعار السيارة بيجو 3008 من جديد داخل السوق المصري، وذلك بعد طرح موديلات 2024 من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث شهدت الفئة الأولى زيادة قدرها 65 الف جنيه و75 الف جنيه للفئة الثانية، و90 الف جنيه للفئة الثالثة والرابعة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديدة للسيارة بيجو 3008 بعد طرح موديل 2024.

بيجو 3008 موديل 2024

المواصفات الفنية لـ بيجو 3008 موديل 2024

ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.

محرك تيربو 1600 CC.

4 سلندر.

قوة اجمالية 165 حصان.

بيجو 3008 موديل 2024

عزم دوران 240 نيوتن متر.

سرعة قصوى 206 كيلومتر في الساعة.

تسارع من 0 وصولاً إلى 100 كم/س خلال 8.9 ثانية.

استهلاك للوقود يقدر بـ 5.7 لتر لمسافات قدرها 100 كم.

بيجو 3008 موديل 2024

أسعار بيجو 3008 موديل 2024 الجديدة في مصر

الفئة الاولى بيجو 3008 موديل 2024 بسعر مليون و 479 و990 ألف جنيه بدلاً من مليون و414 و990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2024 بسعر مليون و 609 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و534 ألف و990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر مليون و و779 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و689 ألف و990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2024 بسعر مليون و 789 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون 699 ألف و990 جنيه.