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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو أوسترال 2024 الـ SUV | صور

رينو أوسترال موديل
رينو أوسترال موديل 2024 الجديدة كلياً

كشفت شركة رينو عن طرازها الجديد كلياً رينو أوسترال موديل 2024 ، وتنتمي أوسترال الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتم اطلاق أوسترال  في أسواق السيارات لتكون بدل لسيارة رينو كادجار، وتظهر أوسترال بتصميمات رياضية جديدة ، ومحرك من فئه TCe .

رينو أوسترال موديل 2024 الجديدة كلياً

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رينو أوسترال موديل 2024 الجديدة كلياً

- أبعاد رينو أوسترال موديل 2024 :

تأتي سيارة  رينو أوسترال موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4510 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1618 مم، وتقدم بقاعدة عجلات طولها 2667 مم .

- وسائل السلامة بـ رينو أوسترال : 

رينو أوسترال موديل 2024 الجديدة كلياً

تتوافر سيارة رينو أوسترال موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، 7 وسائد هوائية، وأنظمة مساعدة للسائق، و فرامل ABS و EBD، وتدعيم فرامل EBA، وبها نظام تحكم ديناميكي في السيارة VDC، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HSA، وفرامل يد كهربائية، ونظام تعليق تلقائي أوتو هولد، ونظام لتحذير انخفاض ضغط الإطارات، ونظام تنبيه ربط حزام الأمان، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام لكشف النقاط العمياء.

- سعه محرك رينو أوسترال موديل 2024 :

رينو أوسترال موديل 2024 الجديدة كلياً

تستمد سيارة رينو أوسترال موديل 2024 قوتها من محرك من فئه TCe سعته 1300 سي سي ، وينتج قوة 150 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك ، وبها شاحن توربيني ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئه CVT-X ، ويصل سعه خزان وقودها الي 55 لتر .

- أسعار رينو أوسترال موديل 2024 :

رينو أوسترال موديل 2024 الجديدة كلياً

الفئة الأولي من سيارة رينو أوسترال موديل 2024  تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو أوسترال موديل 2024  تباع بسعر مليون  و 490 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024  تباع بسعر مليون و 590 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024 تباع بسعر مليون و 660 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة رينو أوسترال موديل 2024  تباع بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

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