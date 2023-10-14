بـ 170 ألف جنيه.. أعرف مواصفات رينو لوجان

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

كشفت العلامة التجارية الفرنسية رينو عن سيارة لوجان رسمياً للمرة الأولى في شهر يونيو من عام 2004، وبدأ التسويق لها في سبتمبر من نفس العام، وحققت انتشارا كبيراً خاصة في الأسواق النامية، حيث تعتبر من السيارات الاقتصادية.

رينو لوجان موديل 2012

قياسات وأبعاد السيارة رينو لوجان موديل 2012

الطول الكلي: 4.290 متر

العرض الكلي: 1.740 متر

الارتفاع الكلي: 1.525 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لترات

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

رينو لوجان موديل 2012

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2012 "مستعملة"

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.