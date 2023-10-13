فرصة.. رينو داستر بدون أوفر برايس

تعتبر السيارة رينو داستر صاحبة الوديعة الدولارية الأقل بين سيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المصري، كما شهدت تخفيضاً بقيمة 70%، مما يجعلها أبرز الخيارات المرشحة للاستيراد.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

رينو داستر

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

رينو داستر

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة رينو داستر "الفئة الكاملة"

رينو داستر موديل 2019 بقيمة 2,447 دولار.

رينو داستر موديل 2020 بقيمة 2,707 دولار.

رينو داستر موديل 2021 بقيمة 2,979 دولار.

رينو داستر موديل 2022 بقيمة 3,626 دولار.

رينو داستر موديل 2023 بقيمة 3,880 دولار.