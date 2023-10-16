إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة بشدة: أصبحت ذراعا دعائيا للمقاومة الفلسطينية

هاجم وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وذلك بعد أن انتقدت سلوك إسرائيل في غزة.

وقال الوزير في حكومة الاحتلال: "عار على الأمم المتحدة، ليس هناك ولو إشارة واحدة ضد المجزرة في إسرائيل".

وأضاف: لم يتم نشر كلمة واحدة عن الرهائن في غزة، بل تم نشر دعاية حماس فقط"، وزعم "من المحزن أن الأمم المتحدة أصبحت ذراعا دعائية لفصائل المقاومة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن "كارثة إنسانية غير مسبوقة".

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني لصحافيين "لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة، ولا حبة قمح واحدة، ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية".

وأشار إلى تكشف "كارثة إنسانية غير مسبوقة" في القطاع الساحلي.