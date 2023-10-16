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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر| لهذه الأسباب

التحقيق مع هاميلتون
التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر

تعرض السائق  لويس هاميلتون البريطاني سائق فريق مرسيدس المشارك في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، يتعرض للتحقيق من قبل  الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" بسبب تخطيه المسار المحدد له في سباق الأسبوع الماضي بـ دوله قطر .

 التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر

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 التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر

يبلغ عمر السائق البريطاني  لويس هاميلتون  38 عام ، وتم تغريمه مبلغ يصل قيمته الي 50 ألف جنيه أسترليني ، وذلك بعد ساعات من السباق الذى تخطي فيه هاميلتون السباق واصطدم بزميله جورج راسل .

 التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات قائلا : "الاتحاد يقوم بإعادة النظر في الواقعة التي عبر فيها هاميلتون المسار في سباق الجائزة الكبرى في قطر".

 التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات قائلا: "ينوه الاتحاد إلى أن هاميلتون اعتذر خلال جلسة الاستماع حول الواقعة ويدرك أن عبور المسار هو بمثابة وضع السلامة العامة في خطر كبير".

 التحقيق مع هاميلتون بعد واقعة سباق قطر

واستكمل أنه رغم ذلك ونظرا لكونه قدوة، فإن الاتحاد الدولي للسيارات يشعر بالقلق تجاه الانطباع الذي قد تتركه تلك الواقعة في نفوس السائقين الأصغر سنا".

السائق البريطاني لويس هاميلتون البريطاني سائق فريق مرسيدس فريق مرسيدس سباقات سيارات فورمولا-1 سيارات فورمولا-1 الاتحاد الدولي للسيارات

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