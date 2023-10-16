يعمل نظام الـ " ABS" بالسيارات علي توفير السلامة والأمان للسائقين، وذلك من خلال قفل العجلات ومنع السيارات من الانزلاق أثناء الضغط علي الفرامل بقوة ، بالإضافة الي أن تعشيق السيارة بقوة من شانه أن يعمل علي غلق عجلات السيارة وبالتالي لن تتمكن السيارة من التحرك .

أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

نظام الـ ABS هو أهم عنصر في منظومة أمان السيارة ، وذلك لأنه هو المسئول علي إيقاف السيارة في أقل مسافة ممكنة ، ويمكن السيارة من الانحراف في أي اتجاه عند الضغط علي الفرامل .

أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك :

أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

1- تعطل الفيوز المسئول عن نظام الـ ABS بالسيارة .

2- نقص زيت علبة الفرامل .

3- حدوث مشكلة بـ كمبيوتر السيارة .

4- قطع احد التوصيلات الخاصة بنظام الـ ABS بالسيارة .

5- تراكم الأوساخ والأتربة علي حساس نظام الـ ABS.

6- عند الضغط المباشر علي البنزين تضئ علامة الـ ABS بشاشة العدادات لمدة ثواني .

7- وجود عطل بمستشعر السرعة .