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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

أسباب إضاءة علامة
أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

يعمل نظام الـ " ABS" بالسيارات علي توفير السلامة والأمان للسائقين، وذلك من خلال قفل العجلات ومنع السيارات من الانزلاق أثناء الضغط علي الفرامل بقوة ، بالإضافة الي أن تعشيق السيارة بقوة من شانه أن يعمل علي غلق عجلات السيارة وبالتالي لن تتمكن السيارة من التحرك .

أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

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نظام الـ ABS هو أهم عنصر في منظومة أمان السيارة ، وذلك لأنه هو المسئول علي إيقاف السيارة في أقل مسافة ممكنة ، ويمكن السيارة من الانحراف في أي اتجاه عند الضغط علي الفرامل .

أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك :

أسباب إضاءة علامة ABS بسيارتك

1- تعطل الفيوز المسئول عن نظام الـ ABS بالسيارة .

2- نقص زيت علبة الفرامل .

3- حدوث مشكلة بـ كمبيوتر السيارة .

4- قطع احد التوصيلات الخاصة بنظام الـ ABS بالسيارة .

5- تراكم الأوساخ والأتربة علي حساس نظام الـ ABS.

6- عند الضغط المباشر علي البنزين تضئ علامة الـ ABS بشاشة العدادات لمدة ثواني .

7- وجود عطل بمستشعر السرعة .

 

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