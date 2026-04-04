محافظة: إزالة أكبر تعدي على الأراضي الزراعية في أبو النمرس| صور

تمكنت محافظة الجيزة من إزالة أكبر حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة أبو النمرس .

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة خلال تفقده موقع الإزالة أنه تم رصد المخالفة عبر وحدة المتغيرات المكاني والتي تضمنت عدة جمالونات مخالفة ومنشآت ملحقة بها بطريق شبرامنت – الريغة نطاق زاوية أبو مسلم على مساحة تُقدر بنحو ٦٠٠٠ م² متعدية على الأراضي الزراعية.

وأشار الأنصاري إلى أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة بالكامل للمنشآت المخالفة بالموقع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة خلال تفقده موقع الإزالة على رئيس مركز أبو النمرس بضرورة المرور الدوري على الموقع للتأكد من عدم تكرار المخالفة مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في رصد وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في مهدها، وعدم التهاون مع أي مخالفات، حفاظًا على الرقعة الزراعية.

قاد أعمال الإزالة صباح اليوم إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، حيث أشرف على تنفيذها موجّهًا بسرعة التعامل مع المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من الإزالة في أسرع وقت مع التأكيد على إزالة التعديات بالكامل وعدم الإبقاء على أي مظاهر مخالفة.

وأشار إلى أن أعمال الإزالة تمت بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن الجيزة التي وفرت الدعم الأمني اللازم لتأمين موقع العمل.

كما شهد موقع الأعمال تواجد اللواء وفيق طولان مساعد مدير أمن الجيزة للقطاع الجنوبي ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والعميد سامح القللي مساعد فرقة الجنوب وعصام أبو العلا رئيس جهاز شبكات المرافق، إلى جانب الأجهزة المعنية.