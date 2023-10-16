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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي النترا HD وأكسنت RB موديل 2024 الجديدة

أسعار هيونداي النترا
أسعار هيونداي النترا HD و أكسنت RB موديل 2024 الجديدة

زادت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بشكل غير مسبوق، وجاءت هذه الزيادات بعد تعرض قطاع صناعة السيارات الجديدة الي عدد كبير من المشاكل وكان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أسعار هيونداي النترا HD و أكسنت RB موديل 2024 الجديدة  داخل السوق المحلي :

هيونداي النترا HD الجديدة موديل 2024 

1- محرك هيونداي النترا HD موديل 2024 :

تستمد سيارة  هيونداي النترا HD موديل 2024 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر ، تخرج قوة 121 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 182 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي النترا HD الجديدة :

هيونداي النترا HD الجديدة موديل 2024 

الفئة الأولي من سيارة هيونداي النترا HD الجديدة  موديل 2024 تباع بسعر 725  ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي النترا HD الجديدة  موديل 2024 تباع بسعر 735   ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي النترا HD الجديدة  موديل 2024 تباع بسعر 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي النترا HD الجديدة  موديل 2024 تباع بسعر 760 ألف جنيه .

2- محرك هيونداي أكسنت RB موديل 2024 :

هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024

تنتج سيارة  هيونداي أكسنت RB موديل 2024 قوة تصل الي 125 حصان، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك ، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وتنتج عزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 185 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي أكسنت RB الجديدة :

هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 تباع بسعر 600 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 تباع بسعر 610 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 تباع بسعر 625 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 تباع بسعر 640 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة موديل 2024 تباع بسعر 650 ألف جنيه .

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