المذيع اتعصب عليه.. مسئول إسرائيلي سابق: فليذهب الفلسطينيون لسيناء بها مساحة شاسعة|فيديو

محاولة جديدة من محاولات إسرائيل لتنفيذ مخططها بتوطين الفلسطنيين في غزة ، حيث تحدث "داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق عن الأمر مجدداً في أحدث ظهور إعلامي له .

وقال أيالون تصريحات أثارت غضب المذيع بشأن القضية الفلسطينية والإصرار على فكرة تهجير أهالي غزة إلى سيناء .

وقال داني أيالون المسؤل السياسي في مداخلة له بإحدى البرامج رداً على سؤال إلى أين سيذهب الفلسطينين ؟ ، فأجاب :" نحن لا نقول لهم اذهبوا إلى الشواطئ وأغرقوا أنفسكم ، أبداً على الإطلاق، لكن هناك مساحة شاسعة لا نهاية لها في صحراء سيناء على الجانب الآخر من غزة ، وهذه ليست المرة الأولى التي يجرى فيها ذلك ، والفكرة هي أن ينطلقوا إلى الأماكن المفتوحة ".

وأضاف :" نحن و المجتمع الدولي سنجهز لهم بنية تحتية ومدناً من الخيام مجهزة بالطعام والشراب والكرة الآن في ملعب مصر والآن حياة الناس على المحك

وجاءت تصريحات المسؤل السياسي مستفزة للغاية ، حيث انفعل عليه المذيع مقدم البرنامج قائلاً: “ هي دي بلدك ؟ .. انت تقصفهم وتقول انك تر يد إنقاذهم ؟ ”.

وكان قد دعا المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين الفارين من الضربات على غزة بالتوجه إلى مصر، إلا أنه عاد بعد ساعات ونفى هذا التصريح، وبمجرد ما بدأ الحديث عن سيناء والمؤامرة التي تحاول إسرائيل وإلى جانبها الولايات المتحدة تنفيذها مجدداً، حسم الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفه بشأن تلك القضية ووجه رسالة إلى الشعب المصري بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية وسيناء.

كما تم تداول تسريب صوتي للرئيس الراحل محمد حسني مبارك وهو يروي مع دار بينه وبين نينياهو حول مسألة توطين الفلسطينين في سيناء .

وقال مبارك :" التفكير في سيناء هيكون كالآتي.. إسرائيل عايزة تزق قطاع غزة في سيناء.. قالي مرة نيتنياهو.. قالي في خريطة كدا موجودة، ادي قطاع غزة وأدي حدودنا، ولو نسيب الناس بتوع غزة نشوفلهم حتة“ وهو بيشاور على سينا”.

وتابع :"أنا دوؤروم في الحاجات دي وأول ماشوفته بيشاور على سينا قولتله عايز تحطهم عندنا؟؟ إنسى الموضوع.. نتينياهو كان عايز يحط إيده على سيناء، قولتله انسى انت عايز تبدأ حرب بينا وبينك تاني، الحدود لا أنا ولا أتخن مني يقدر يقدم لهم".