بيان فلسطيني عاجل بشأن النزوح من غزة إلى سيناء وفكرة الوطن البديل

قال المفوض العام للعشائر الفلسطينية، عاكف المصري، إن إسرائيل تسعى ومنذ العام 1948 إلى نفي مسؤوليتها الأخلاقية عن نكبة الشعب الفلسطيني، وأنكرت على اللاجئين حقهم في العودة الى أراضيهم التي هجروا منها.

وأضاف المفوض العام للعشائر الفلسطينية، أن فكرة الوطن البديل للفسلطينيين فكرة يهودية تهدف للتخلص من الوجود العربي الفلسطيني التاريخي في المنطقة التي تم احتلالها بالإضافة لـ غزة، و قامت بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة بأن حاولت أن ترعى مثل هذه الصفقة .

وأشار المصري إلى أن فكرة الوطن البديل محاولة لإيجاد صيغة لإنهاء القضية الفلسطينية من خلال إيجاد كيان سياسي فلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن أهل غزة فى الأساس يرفضون مغادرة مكانهم مطلقًا ويرفضون الوطن البديل حتى لو عرض عليهم، بدليل أنه فى حرب 2008 لم ينزح أى فلسطين إلى مصر، مؤكدا على أنه لن يكون هناك مكان للدولة الفلسطينية إلا على أرض فلسطين.

ولفت إلى أن الفلسطينى فى غزة عنيد وصامد ولو فكر فى ترك وطنه كان تركه فى الحرب السابقة أو فى الأيام الماضية أو حتى عندما فتحت الحدود ودخل مليون مواطن من غزة لسيناء ومحافظات مصر، كلهم عادوا لوطنهم لأنهم يعتزون به، ولن يتركوه أبدا مهما كانت التضحيات أو المغريات.

ونوه بأن قطاع غزة بعُرف القانون الدولى هى منطقة محتلة، وهناك مسؤولية دولية مباشرة على الإسرائيليين لحماية القطاع وحماية المدنيين فى القطاع.

وأعلن المفوض العام للعشائر الفلسطينية التضامن الكامل مع مصر ضد أي محاولات أو مشاريع تنتقص من السيادة المصرية على سيناء أو غيرها من التراب المصري .

وأكد أن مصر كانت وتظل المساند الاكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية، ومصر لم ولن تتخلي عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتناصر القضية الفلسطينية.