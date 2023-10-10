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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: مصر دورها كبير في فتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل في أن تنجح الجهود الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل لوقف التصعيد.

وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن لمصر دورا كبيرا في فتح ممرات آمنة وإيصال المساعدات لقطاع غزة.

وأضافت الصحية العالمية، أن 13 مركزا صحيا تعرضت للقصف في غزة وقتل بعض عاملي القطاع الطبي، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الرابع على التوالي في غزة، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، ودمارا مهولا في المنازل والأبراج السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة آلاف آخرين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 وشهد قطاع غزة موجة كبيرة من النزوح واحتمى الآلاف من سكانه بمنشآت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، في الوقت الذي قطع فيه الاحتلال المياه والكهرباء عن القطاع.

ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل ألف إسرائيلي، ووقع أكثر من 100 في الأسر لدى حركة حماس، من جنسيات إسرائيلية وأجنبية أخرى.

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