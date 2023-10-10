السعودية تطالب بوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه بالمنطقة

أكد مجلس الوزراء السعودي بذل المملكة مزيدا من الجهود لوقف التصعيد في غزة، مشددا علي أهمية وقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة

وذكر مجلس الوزراء السعودي ان استمرار الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة أمر ضروري

واعرب مجلس الوزراء السعودي عن دعم المملكة لاستقرار أسواق البترول وتوازنها والإسهام في تعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي.

ووفق ماذكرته اخبار 24 السعودية؛ فقد وافق المجلس على أن تكون القطارات إحدى وسائل النقل المعتمدة في الحالات التي يلزم فيها نظاماً تأمين وسيلة النقل.

كما وافق على معاملة حامل الإقامة المميزة معاملة السعودي دون مقابل مالي.