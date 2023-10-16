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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل تابلت سامسونج تشتريه لأولادك في السوق المصري

أفضل تابلت سامسونج
أفضل تابلت سامسونج تشتريه لأولادك في السوق المصري

يتميز Galaxy Tab S6 Lite (2022) من شركة سامسونج بعدد من المواصفات الكبيرة مع سعر مناسب، حيث يعد الجهاز واحد من أنسب الأجهزة اللوحية للفئة المتوسطة التي يمكن شرائها للمراهقين والشباب، حيث يمكنه تحمل الاستخدام لساعات طويلة بفضل المعالج القوي، مع البطارية الكبيرة وشاشة عالية الجودة. 

وجاء تابلت سامسونج Galaxy Tab S6 Lite (2022) بشاشة من نوع TFT LCD قياس 10.4 بوصة ، مع إطار وظهر من المعدن، مع 3 ألوان هي الوردي والأزرق والرمادي. 

ويقدم تابلت سامسونج Galaxy Tab S6 Lite (2022) كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.4، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.12 لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

 

ويعمل تابلت سامسونج Galaxy Tab S6 Lite (2022) بمعالج من نوع Qualcomm  Snapdragon 720Gمن شركة كوالكوم الأمريكية، مع معالج رسوميات Adreno 618، ونظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 4. 

ويحتوي تابلت سامسونج Galaxy Tab S6 Lite (2022) على بطارية كبيرة سعة 7040 مللي أمبير في الساعة ، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، مع قلم  سامسونج الذكي Stylus ، وبدون وقارىء للبصمة مع ميزة التعرف على الوجه، كما يوفر  ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت. 

ويبدأ تابلت سامسونج Galaxy Tab S6 Lite (2022) في السوق المصري من حوالي 12 ألف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

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