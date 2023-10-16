لو السبب مش معروف ..عالج انخفاض الضغط بهذه الطرق

يعد انخفاض الضغط من المشكلات الخطيرة التي يمكن أن تتسبب في حالات من فقد الوعي والإغماء بل وفي الحالات الشديدة يسبب الوفاة ويتم علاجه من خلال التخلص من السبب المؤدى لانخفاض ضغط الدم

لكن إذا لم يكن سبب انخفاض الضغط واضحًا أو لا يوجد علاج متاح، فيكون الهدف عندئذ رفع ضغط الدم وتخفيف الأعراض.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك فإن هناك عدة طرق لفعل ذلك بناءً على عمرك وحالتك الصحية ونوع انخفاض الضغط ، مثل:

زيادة الملح في الطعام و يوصي الخبراء عادةً بتقليل الملح لأنه يمكن أن يؤدي إلى رفع ضغط الدم، بل ويرفعه أحيانًا بدرجة هائلة وقد يكون هذا مفيدًا لذوي ضغط الدم المنخفض ولكن الزيادة المفرطة في الملح قد تؤدي إلى فشل القلب، وخاصة بين البالغين الأكبر سنًّا و لذا من المهم أن تستشير طبيبك قبل زيادة الملح.

الإكثار من شرب الماء. تزيد السوائل حجم الدم وتساعد في الوقاية من الجفاف، وهما عاملان مهمان في معالجة انخفاض الضغط.



ارتداء الجوارب الضاغطة ويُطلق على هذه الجوارب المرنة اسم الجوارب الداعمة أيضًا، وتُستخدم عادةً لتخفيف الألم وتقليل تورم دوالي الأوردة كما تحسِّن من تدفق الدم من الساقين إلى القلب ولكن بعض الناس يتحملون ارتداء مشدات البطن المطاطية أكثر من تحملهم ارتداء الجوارب الضاغطة.

الأدوية ويمكن استخدام العديد من الأدوية لعلاج انخفاض الضغط الذي يحدث عند الوقوف (نقص ضغط الدم الانتصابي). على سبيل المثال، دواء الفلودروكورتيزون الذي يزيد من كمية الدم وعادةً ما يُستخدم لعلاج انخفاض الضغط الانتصابي.

إذا كنت مصابًا بانخفاض الضغط الانتصابي منذ فترة طويلة (حالة مزمنة)، فقد يصف لك الطبيب عقار ميدودرين (Orvaten) لرفع مستويات ضغط الدم عند الوقوف ويقيِّد هذا الدواء من قدرة الأوعية الدموية على التمدد وبذلك يرفع ضغط الدم.