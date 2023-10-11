عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

العاصفة الشمسية
العاصفة الشمسية

ينتظر العالم قدوم العاصفة الشمسية اليوم 11 أكتوبر 2023 وسط حالة من التأهب والتخوف.

وفي الحقيقة العاصفة الشمسية يختلف تاثيرها على الإنسان والبيئة والتيار الكهربائي حسب نوعها وشدتها

أطعمة تساعد السرطان على الانتشار| القائمة صادمة

أطعمة تدمر الكبد.. يجب الابتعاد عنها

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون العاصفة الشمسية 11 أكتوبر 2023 من الأنواع البسيطة وذات الأضرار المحدودة ولن تؤثر على شبكة الإنترنت وهذا لا ينفي أنه سيكون لها تأثير على الحالة النفسية والمزاجية.

وما لا يعلمه كثير من الأشخاص ان علم الفلك المختص دراسة النجوم والكواكب قد رصد من قبل بعض التغيرات التي تطرأ على البشر عند تعرضهم للعاصفة الشمسية.

ووفقا لما جاء في موقع timesofindia نعرض لكم أهم التغيرات التي تطرأ على الإنسان بسبب العاصفة الشمسية

العاطفة والبكاء

تزداد المشاعر لدى الجميع ولكن الأشخاص العاطفيون يشعرون بمزيد من العاطفة والحساسية النفسية خلال العاصفة الشمسية ويتأثرون بأبسط الأشخاص ويميلون للبكاء بسرعة.

الروحانيات

الأشخاص الروحانيين يشعرون بها أكثر من الأفراد العاديين فيكون لديهم خلال العاصفة الشمسية مزيد من الارتباط الروحي وهذا الموقف لن يجعلك تشعر بالأشياء غير العادية التي تحدث من حولك إلا إذا كنت أكثر حساسية من الناحية النفسية.

العبادة
العبادة

هذا هو أفضل وقت للتواصل مع الذات العليا أو التواصل مع الله عز وجل من خلال ممارسة التأمل واليوجا.

أولئك الذين هم ضعفاء نفسياً، يجب عليهم الانخراط في التأمل لأنهم يتأثرون بذلك بشدة أكثر من غيرهم من البشر العاديين.

درجة الوعي


هذه الفترة، من المؤكد أن الوعي البشري يمكن أن يرتفع بسهولة أكبر بكثير من الوقت العادي.

استغل هذا الوقت أفضل استغلال حتى تتمكن هذه الطاقة المتقلبة من تغييرك وشخصيتك ووعيك.

الحالة النفسية العامة


ضربت العواصف الشمسية بالفعل المجال الكهرومغناطيسي للأرض على مر السنين، لذا يمكنها تغيير الهالة، مما قد يجعلك تشعر بالغضب والإحباط وانخفاض الطاقة ولكن لا داعي للقلق بشأن ذلك لأنه قد يكون هناك أشخاص آخرون  يواجهون نفس الأمر مثلك.

العاصفة الشمسية العواصف الشمسية النجوم والكواكب انخفاض الطاقة الناحية النفسية علم الفلك خبراء الأرصاد الحالة النفسية والمزاجية الحالة النفسية التيار الكهربائى 11 اكتوبر العاصفة الشمسية 11 اكتوبر 2023 العاصفة الشمسية 11 اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

تعليق الرحلات وسقوط مصابين.. شاهد| حريق كبير في مطار بالعاصمة البريطانية

وصول شحنة أسلحة أمريكية إلى قاعدة نفاتيم الإسرائيلية

التنازل عن 720 كيلومترًا ووافق عليها مرسي وكانت حلم «ترامب».. ما هي خطة «جيورا آيلاند» لتوطين سكان غزة في سيناء؟|القصة الكاملة

بفرمان كولر.. سيف زاهر يكشف صفقة الأهلي الجديدة في يناير

2600 جنيه للجرام .. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم

موضوعات متعلقة

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: نصائح لمشاكل العمل والحب

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: هتحقق أحلامك

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: دلع نفسك

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: النصر والنجاح

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: اسمع إحساسك

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: استخدم مواهبك

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023: تعاون مع الآخرين

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11 أكتوبر على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ حرب لبنان.. جيش الاحتلال يستخدم سلاحا خارقا في قصف غزة

الليلة.. الأهلي يواجه سلا المغربي في نصف نهائي البطولة العربية للسلة

قصف إسرائيلي يستهدف الجامعة الإسلامية في غزة|صور

وزير الصحة يعلن نقل خبرات مصر في القضاء على فيروس "سى" إلى باكستان

توجيه عاجل من ملك البحرين بشأن مساعدات الفلسطينيين

بطائرتين بدون طيار.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا على بريانسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ملك الأحزان غفلنا.. كيف احتفل رواد السوشيال ميديا بزفاف تامر عاشور؟

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

امرأة تثير الجدل عبر التيك توك لفقدانها نصف وزنها في وقت قياسي

فيديو

بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

عاصفة شمسية وحقيقة انقطاع الإنترنت .. ناسا تجيب /فيديو جراف

تحذير من 5 أيام.. فترة حرجة للأرض وزلازل كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ