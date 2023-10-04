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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023| وقف الراحة

برج الثور
برج الثور

 برج الثور (20 أبريل – 20 مايو) يتسم الأشخاص المولودون خلال هذه الفترة بالدقة والصبر والعاطفة القوية لكنهم غير متسامحين

نستعرض لكم توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

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برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023

 

برج الثور، سيوفر لك اليوم فرصًا كبيرة للخروج من منطقة الراحة الخاصة بك واستكشاف آفاق جديدة و كن واثقًا وجريئًا في قراراتك، لأنها ستؤتي ثمارها على المدى الطويل.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تخف من بدء محادثات حول مشاعرك و التواصل المفتوح والصادق ضروري في أي شراكة وقد تشعر برغبة في الارتقاء بالأمور إلى المستوى التالي، واليوم هو يوم رائع لتوضيح نواياك .. ثق بغرائزك وسوف تزدهر علاقتك.

توقعات برج الثور مهنيا

إن عملك الجاد وتفانيك يؤتي ثماره يا برج الثور وفرص النمو والتقدم في متناول يدك و واجه تحديات جديدة واخرج من منطقة الراحة الخاصة بك لعرض مهاراتك وقدراتك وسوف يعجب زملائك ورؤسائك بحماسك ومثابرتك.

توقعات برج الثور صحيا

صحتك هي الأولوية القصوى اليوم يا برج الثور وانتبه لسلامتك الجسدية والعقلية وخذ وقتًا للاسترخاء والتخلص من التوتر، سواء كان ذلك يعني التأمل أو المشي لمسافات طويلة. 
قم بتغذية جسمك باختيارات غذائية صحية وممارسة الرياضة و من خلال إعطاء الأولوية لصحتك، سيكون لديك الطاقة والتركيز لمواجهة أي تحديات تعترض طريقك.

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