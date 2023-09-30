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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023| اهتم بصحتك

الثور
الثور

يعد مواليد برج الثور هم من خرجوا للحياة (20 أبريل – 20 مايو) ويتسمون بالصراحة وحب النظام 
نستعرض لكم توقعات برج الثور وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


برج الثور وحظك اليوم السبت 30 سبتمبر 2023


يبدأ اليوم بملاحظة واعدة بالنسبة لمواليد برج الثور، حيث تدعم المحاذاة الكونية جهودهم. سيكون حدسك حادًا وسيساعدك على اتخاذ قرارات سريعة 
برج الثور على الصعيد العاطفي
 

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الحب في الهواء يا برج الثور وإذا كنت في علاقة، فستشعر بارتباط قوي مع شريكك.

ستكون مهارات الاتصال لديك في محلها وستكون قادرًا على التعبير عن نفسك بفعالية وإذا كنت عازبًا، فاليوم هو يوم رائع لتسليط الضوء على نفسك والتواصل مع الآخرين.

قد تقابل شخصًا مميزًا يشاركك اهتماماتك

توقعات برج الثور مهنيا 


سيكون العمل مثمرًا اليوم يا برج الثور وستكون مهاراتك الإبداعية في محلها، وستكون قادرًا على التوصل إلى أفكار مبتكرة لإبهار رؤسائك.
ستكون قادرًا على معالجة المشكلات الصعبة بسهولة وثقة، وستخرج منتصرًا وتذكر أن تظل منظمًا وتحدد أولويات مهامك.

توقعات برج الثور صحيا 
سيكون لديك الطاقة اللازمة للتعامل مع أي مهمة تعترض طريقك، وستساعدك إيجابيتك في الحفاظ على صحة جيدة. تذكر أن تأخذ بعض الوقت لنفسك وتنغمس في أنشطة الرعاية الذاتية التي تجلب لك السعادة. 
يجب أن يكون تناول الطعام الصحي والبقاء نشيطًا هو أولويتك اليوم.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة
كثف الاهتمام بحياتك الشخصية خاصة في الجانب الصحى وحاول الحفاظ على اموالك

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