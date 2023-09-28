كأنك في المستشفى.. إليك طرق علاج منزلية لآلام الظهر

تعد آلام الظهر من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار فهى لم تعد قاصرة على كبار السن ولها أسباب متعددة

نعرض لكم أهم طرق علاج آلام الظهر في المنزل وفقا لما جاء في موقع كلية الطب بجامعة هارفارد

من الأفضل استخدام الكمادات الباردة أو الثلج، وليس الحرارة، مباشرة بعد إصابة الظهر، لأن ذلك يمكن أن يخفف الألم عن طريق تخدير المنطقة ومنع التورم أو تقليله.

ومع ذلك، بعد حوالي 48 ساعة من ظهور آلام الظهر، قد يكون من المفيد وضع وسادات التدفئة أو زجاجة الماء الساخن على ظهرك، فالدفء يهدئ ويريح العضلات المؤلمة ويزيد من تدفق الدم مما يساعد في عملية الشفاء وضع في اعتبارك أن العلاج الحراري مفيد فقط في الأسبوع الأول.

راحة محدودة في السرير

لقد أصبحت الراحة في الفراش ، التي كانت الدعامة الأساسية لعلاج آلام الظهر، غير مفضلة.

يعرف الأطباء الآن أنه من الأفضل الاستمرار في الحركة، حتى لا تصبح عضلاتك متصلبة ولا تزال الراحة في الفراش مفيدة لتخفيف آلام أسفل الظهر، خاصة إذا كان الألم شديدًا لدرجة أنه يؤلمك الجلوس أو الوقوف ولكن حاول أن تقتصر على بضع ساعات في المرة الواحدة، ولمدة لا تزيد عن يوم أو يومين.

النوم

النشاط البدني

تساعد التمارين الرياضية على بناء عضلات قوية ومرنة تكون أقل عرضة للإصابة.

يمكن أن يساعد في عملية الشفاء من آلام الظهر، ومنع حدوث مشكلات في المستقبل، وتحسين الوظيفة و اعمل مع طبيبك لتطوير برنامج للتمارين الرياضية، أو اطلب الإحالة إلى أخصائي صحي آخر يمكنه القيام بذلك و يشتمل البرنامج الجيد عادةً على ثلاثة أشكال رئيسية من التمارين: الأنشطة الهوائية، وتدريبات القوة، وتمارين المرونة.

العلاجات التكميلية

قد تكون عدة أنواع من العلاج التكميلي مفيدة للتخفيف من آلام أسفل الظهر، وتشمل هذه:

الوخز بالإبر ، حيث يقوم المعالجون بإدخال إبر معقمة رفيعة الشعر في نقاط محددة في الجسم لإطلاق الطاقة المحجوبة

معالجة العمود الفقري، حيث يقوم المعالجون بتقويم العمود الفقري بالضغط مباشرة على الجسم لتصحيح محاذاة العمود الفقري

التدليك العلاجي لاسترخاء العضلات المؤلمة

علاجات الحركة، مثل اليوجا والتاي تشي، والتي يمكن أن تساعد في تمديد وتقوية عضلات الظهر.

على الرغم من أن الأدلة مختلطة حول ما إذا كانت هذه العلاجات فعالة، إلا أنها عندما تنجح، غالبًا ما يكون ذلك عندما يتم دمجها مع العلاجات المنزلية الأخرى لآلام أسفل الظهر.

كم من الوقت يستمر ألم الظهر؟



تعتمد مدة استمرار آلام الظهر على سببها، على سبيل المثال:

آلام الظهر الناجمة عن الإجهاد الناتج عن الجهد الزائد عادة ما تنحسر على مدى أيام أو أسابيع.

عادة ما يتم تخفيف آلام الظهر الناجمة عن وزن الحمل بعد ولادة الطفل.

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة إلى إنقاص الوزن قبل أن تخف آلام الظهر.

غالبًا ما يتم تخفيف آلام الظهر الناجمة عن التهاب الحويضة والكلية خلال أيام من بدء تناول المضادات الحيوية.

الأشخاص الذين يعانون من أشكال أكثر خطورة من آلام الظهر الناجمة عن مشاكل في الفقرات أو الأعصاب الشوكية قد يعانون من آلام الظهر الأكثر استمرارًا والتي تستمر لعدة أشهر وقد تستمر لسنوات.

