تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

في ليلة من أسعد ليالي العمر حيث كان العروسان التركيين في طريقهما إلى المنزل بعد مراسم حفل الزفاف انقلبت فرحتهما رأسا على عقب.

عندما ابتعد لعدّة كيلومترات عن صالة الأفراح التي أقام بها حفل زفافه في ضواحي مدينة إزمير التركية الساحلية صدم العريس مراهقا يبلغ من العمر 12 عاما.

وبعد دهس العريس للطفل الذي ينحدر لعائلة سوريا تعيش في تركيا، طلب المارّة سيارة إسعافٍ للطفل المصاب، حيث تمّ نقله إلى مستشفى قريب من منطقة كاراباجلار التي وقع فيها الحادث.

وفي سياق متصل، أظهرت الصور التي نشرتها مواقع تركية محلّية بينها موقع “NTV” اليوم الاثنين تجمع العشرات من المارة حول الطفل وسيارة الإسعاف التي قدّمت له العلاج عقب الحادث مباشرة.

وتمّ احتجاز السائق وهو مسجون حتى الآن، لاسيما وأن الطفل المصاب يرقد في المستشفى في حالةٍ حرجة، بحسب وسائل إعلامٍ محلّية.

عريس زفاف نينوى

في 26 سبتمبر الماضي، استيقظ العالم أجمع على كارثة أودت بحياة 107 أشخاص، إضافة إلى 82 جريحا، في بلدة قرقوش التابعة لقضاء الحمدانية في الموصل، محافظة نينوى شمال العراق.

ولم يخطر على بال العروسين؛ حنين البالغة من العمر 18 عاما وريفان البالغ من العمر 27 عاما أن تتحول أجمل ليلة في عمرهما، يوم الثلاثاء، إلى مأساة إنسانية تفجع ملايين القلوب.

وفي أول ظهور إعلامي لهما، كشف العريس العراقي ريفان عن عدد الضحايا من أسرته وأسرة عروسه والسبب الذي يعتقد أنه وراء اندلاع الحريق، وفقا لصحيفة «سكاي نيوز» البريطانية.

وفي تعبيره عن حالة الصدمة والألم، قال العريس ريفان بداية: “صح قدام جالسين، بس احنا ميتين من جوه، إحساس فينا ماكو”، موضحا: “كل ما بدنا نفرح بيصير شيء وخلاص ما بدنا نعيش هنا”.

وأضاف في توضيحه كيف نجا وزوجته: “أنا حضنت زوجتي وسحبتها لأنه ما كانت تقدر تمشي من وراء الفستان، وخرجنا من المطبخ، ومن كتر الأقدام اللي دهست على رجليها لسه متورمين حتى الحين”.

وأشار إلى أن عروسه حنين لا تستطيع التحدث بعد فقدانها 10 من أقاربها، بمن فيهم والدتها وشقيقها، كما أنَّ حالة والدها تعتبر حرجة جدا، بينما فقد هو 15 فردا من عائلته بحريق زفاف نينوى المأساوي.

ويعتقد ريفان أنّ الحريق بدأ بطريقة ما في السقف ليس نتيجة شرارة الألعاب النارية، مضيفا: “قد يكون هناك تماسا كهربائيا، لا أعرف من أين بدأ، لكن أعتقد من السقف حيث شعرنا بالحرارة، وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف المصنوع بالكامل من النايلون في الذوبان، ولم يستغرق هذا الأمر سوى ثوانٍ معدودة”.

زوج يلقي 150 ألف دولار

وفي واقعة غريبة منذ أيام، ألقى عريس فلسطيني 150 ألف دولار تحت قدم عروسه والأقارب والأصدقاء الذين حضروا العرس الذي أقيم في ولاية ميتشيجان الأمريكية.

وانتشر مقطع فيديو يكشف الواقعة الغربية حيث يرقص العروسان على أنغام فلسطينية ومن حولهم ما يقرب من خمسة أشخاص يلقون الأموال تحت الأقدام.

وشهر أغسطس الماضي شهد إقامة أكبر عرس في الشرق الأوسط، في محافظة رام الله، وأقيم على قطعة أرض بمساحة 38 دونم في فلسطين المحتلة، بعدد حضور ضخم بلغ 60 الف شخص، ونحر 450 خروف، وقدم للحضور نحو 6 طن فواكه وطن ونصف "شاورما" وطن حلويات.

عريس طلخا يكشف مفاجأة

وعرضت قناة "العربية مصر" تقريرا بالفيديو بعنوان : "عريس طلخا" يكشف حقيقة تكلفة حفل زفافه ويرد على منتقديه في أول ظهور له".

وقال حسام الصياد، المعروف إعلاميا باسم عريس طلخا، خلال التقرير، إنه لم يصرح بأي معلومات بشأن تكلفة الفرح، موضحًا أن الفرح بالفعل تكلف أموالا كثيرة، ولكن لم يخرج ويقول تكلف 10 ملايين جنيه، أو 12 مليون.

ولفت العريس، إلي أن أي فرح يكلف الأموال الكثيرة، ولكن كل شخص حر في التجهيزات التي يقوم بها.

وطالب من المنتقدين، بعدم الحديث عن الأشياء التي يقوم بها، معلقًا : " هي الناس دي عارف حاجة عن حياتي، أو عملي الخيري".

ترند نقطة العروس والمعازيم

ومن أيام قليلة ماضية، أثار مقطع فيديو يظهر عريس يقوم بإلقاء النقود على عروسته حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتشر مقطع فيديو العريس والعروسة من أحد القاعات وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي حيث انتقد الكثيرين تصرف العريس.

ترند

وعن حقيقة مقطع الفيديو الذي حدث دون ترتيب مسبق وانتشر كالنار في الهشيم، اتضح أنه وقع في مركز أبو كبير من محافظة الشرقية وأن مصور حفل الزفاف هو من قام بنشر مقطع الفيديو الذي انتشر من صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت أسرة العروس عن صمتها منبهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن عريسها شرقاوي وكونه يعمل في أحد دول الخليج العربي اقترحت عليه العروس ارتداء الزي الخليجي يوم الزفاف، موضحين: “اللي حصل ما كانش مقصود منه أي إهانة زي ما الناس صدرت الفكرة، كل الفكرة إنه بدل ما بنوزع أو نرمي شكولاتة أو ملبس على المعازيم العريس بنفسه ألقي فلوس كون قيمها أكبر من المعتاد بالفعل من فئة المئة جنيه”.