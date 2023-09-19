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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول رد من عريس طلخا على إنفاق 12 مليون جنيه في حفل زفافه

عريس طلخا
عريس طلخا

علق حسام الصياد، المعروف إعلاميا باسم عريس طلخا، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول حفل زفافه، بعد ما تم تداوله حول إنفاق 12 مليون جنيه في الفرح، قائلا إن كل ما يتردد على إنفاقه هذا المبلغ الضخم في حفل زفافه أمر غير صحيح على الإطلاق، وأنه لم يعلن عما أنفق في حفل زفافه، إذ أن هذا الأمر شخصي بشكل كبير. 

عريس طلخا يكشف حقيقة إنفاق 12 مليون جنيه على حفل زفافه 

وأضاف "الصياد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "etc"، اليوم الثلاثاء أنه تعجب كثيرًا من الأرقام التي يتم سردها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن كافة الفنانين الذين حضروا في حفل الزفاف، كان يحبهم كثيرًا هو وزوجته، ولذلك قرر تجميعهم من خلال حفل الزفاف، لافتا إلى أن قابل المطربين بالكامل في حفل زفافه للمرة الأولى، "أنا بجيب المطربين عشان حاسس أن شخصيتهم حلوة جدا، مفيش حد جايب حد التاني مش حابه، أنا ومراتي اختارنا الناس، وتامر حسني كان المفاجأة بتاعتي للعروسة". 

وتابع عريس طلخا، أن حضور الفنان تامر حسني إلى حفل زفافه كان مفاجأة للعروسة إذ أنها كانت تحبه بشكل كبير، موضحا أنه مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل طبيب صيدلي هناك، ألا أنه مستثمر كبير في العقارات، "الناس فاكرة أني عامل كده من شغلي في الصيدليات فقط، لكن أنا ببيع وبشتري في أمريكا كتير". 

وأردف عريس طلخا، أنه ينزل إلى مصر آخر عامين من مرتين إلى ثلاثة، لافتا إلى أن اختيار العروس جاء من خلال الأهالي إذ أن الأهالي كانوا يعلمون بعضهم البعض منذ فترة طويلة، وتعرف على العروس من خلالهم، ومن ثم ارتبط بها، "زوجتي أصغر مني بـ 10 سنوات، ولكن زواجهم كان من خلال قصة حب، ولم يكن جواز صالونات زي ما بيقولوا". 

واستكمل عريس طلخا، أن الأولوية بالنسبة له لزوجته أن تكون في المنزل، وتهتم بالمنزل، ولا يمانع في عمل زوجته، ولكن الأولوية تكون له ولأولاده في المستقبل والحفاظ على المنزل، وإذا استطاعت العمل بالتوازي مع تلك المهام لا يوجد أي مشاكل لديه في هذا الأمر. 

ورفض عريس طلخا، بعض التعليقات التي جاءت له على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتحدث عن إنفاق الكثير على حفل الزفاف، وأنه كان يستغل تلك الأمور في الأعمال الخيرية، “الأعمال الخيرية دي حاجة بيني وبين ربنا محدش لي دعوة بيها، وأنا صرفت على الخير أكتر من اللي دفعته في الفرح".

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