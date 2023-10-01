العراق.. إحالة قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء بسبب حريق نينوي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، نتائج التحقيقات في حريق قاعة حفل الزفاف بالحمدانية بمحافظة نينوي، مشيرة إلى أن عدد ضحايا الحريق بلغ 107 قتلى و82 مصابًا.

وقالت وزارة الداخلية العراقية في مؤتمر صحفي إن "قاعة الحفلات في الحمدانية كانت مغلفة بمواد سريعة الاشتعال"، مضيفة أن "السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات".

وأحالت الداخلية العراقية قائم مقام الحمدانية ومسؤولين آخرين للقضاء على خلفية الحادث، حيث أوصت اللجنة التحقيقية بإعفاء قائم قام قضاء الحمدانية ومدير قسم الإطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني وتسجيل مجلس تحقيقي.

وأوصت اللجنة التحقيقية باعتبار ضحايا حادثة الحمدانية شهداء، مؤكدة أن حادث الحريق كان عرضياً.

وكان حريق نشب في قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى، في شمال العراق، خلال حفل زفاف الثلاثاء الماضي، بحسب ما أعلنت السلطات.