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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتصالات مصر تتيح خدمة جديدة لفتح حسابات ببنك المشرق عبر تطبيقها

صدى البلد

وقعت شركة اتصالات مصر، وبنك المشرق، اليوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023، اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز وتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأصدرت الشركة، بيانًا، جاء فيه أن الاتفاقية تسهم في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وتمثل دمجًا مبتكرًا بين قطاعي الاتصالات والخدمات المصرفية، بهدف توفير تجربة مستخدم فريدة عبر تطبيق “ماي اتصالات” My Etisalat.

وجاء التوقيع على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتتيح الاتفاقية للعملاء إمكانية فتح حساب مع المشرق مصر للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بدون رسوم أو حد أدنى للإيداع والحصول على بطاقة تحمل علامة تجارية مشتركة.

إصدار البطاقات الائتمانية

كما تتيح إصدار البطاقات الائتمانية، والحصول على قروض، وربط الشهادات والودائع، والحصول على المزايا المصرفية المتعددة عبر منصة “e& Neo” المتاحة داخل تطبيق ماي اتصالات المملوك لاتصالات.

وهذه الخدمة متاحة حاليا للمصريين البالغ أعمارهم 16 عاما بدون أي رسوم أو حد أدنى لرصيد الحساب، موضحا أن البنك يستهدف إنجاز هذه الخدمة في غضون 3 أيام من تقديم الطلب.

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